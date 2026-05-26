Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν την Τρίτη 26 Μαΐου, όταν ένας ανισόπεδος κόμβος δεκαετιών που βρισκόταν υπό κατεδάφιση κατέρρευσε μερικώς στη Σεούλ, πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, σύμφωνα με αξιωματούχους της πυροσβεστικής.

Η τραγωδία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου ασφαλείας, αφού «οι εργαζόμενοι είχαν διακόψει τις εργασίες κατεδάφισης όταν παρατήρησαν ότι ένα τμήμα της κατασκευής είχε υποχωρήσει ελαφρώς ενώ κόβονταν πλάκες σκυροδέματος», δήλωσε ο Λι Τζονγκ-ουν, αξιωματούχος του Πυροσβεστικού Σταθμού της περιοχής Σεονταεμούν της Σεούλ.

«Τα θύματα καταπλακώθηκαν από συντρίμμια όταν ένα τμήμα του καταστρώματος της γέφυρας κατέρρευσε ξαφνικά», ανέφεραν οι τοπικές Aρχές.

Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης απέκλεισαν την κυκλοφορία γύρω από το σημείο, όπου λυγισμένες χαλύβδινες δοκοί και σπασμένες πλάκες σκυροδέματος κρέμονταν επικίνδυνα από την άκρη του ανισόπεδου κόμβου.

Μέρος των συντριμμιών έπεσε επίσης σε κοντινή σιδηροδρομική γραμμή, αναγκάζοντας την «Korea Railroad Corp» να αναστείλει ορισμένα δρομολόγια προς τον Σταθμό Σεούλ.

Ο ανισόπεδος κόμβος, που είχε κατασκευαστεί το 1966, βρισκόταν υπό κατεδάφιση από τον περασμένο Αύγουστο λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, σύμφωνα με το ABC News.