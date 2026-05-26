Με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη πρόκειται να συναντηθεί σήμερα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η συνάντηση θα γίνει στις 16:00 το μεσημέρι στο υπουργείο Εξωτερικών, κατόπιν αιτήματος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος, η συνάντηση θα γίνει «προκειμένου να λάβει ενημέρωση από τον υπουργό για τις εξελίξεις σε κρίσιμα διεθνή πεδία και να θέσει υψηλής σημασίας ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική και τη διεθνή θέση της χώρας».