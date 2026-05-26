Ένας Γάλλος τραπεζίτης καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης για τη φρικτή κακοποίηση της συντρόφου του επί επτά χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων την εξανάγκαζε να πίνει τα ούρα του, να γλείφει δημόσιες τουαλέτες και να κάνει σεξ με εκατοντάδες άντρες.

Ο 51χρονος Guillaume Bucci κρίθηκε ένοχος για βασανιστήρια και βιασμούς εις βάρος της Laetitia R., μιας 42χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών. Η υπόθεση συγκλόνισε τη Γαλλία και ήρθε στο φως αφού η γυναίκα αποφάσισε να μιλήσει δημόσια, εμπνευσμένη από την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, της Γαλλίδας που είχε ναρκωθεί από τον σύζυγό της ώστε να τη βιάζουν άγνωστοι άντρες.

Στο δικαστήριο, ο Bucci παραδέχτηκε αρκετές ακραίες πράξεις, ανάμεσά τους στραγγαλισμούς, εγκαύματα και πράξεις κτηνοβασίας, όμως υποστήριξε ότι επρόκειτο για «συναινετικά σεξουαλικά παιχνίδια». Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι «δεν πίστευε πως την πλήγωνε», παρά τα μηνύματα που παρουσίασαν οι εισαγγελικές αρχές και στα οποία την απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει αν δεν υπάκουε στις εντολές του.

Η Laetitia κατέθεσε πως ζούσε σε «διαρκή φόβο» καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης τους από το 2015 έως το 2022. «Σιγά σιγά ένιωθα ότι πέθαινα μέσα μου. Με κάθε πράξη που μου επέβαλλε, ένα κομμάτι μου έσπαγε οριστικά», είπε κλαίγοντας στο δικαστήριο. Σύμφωνα με την ίδια, ο Bucci τη μετέτρεψε ουσιαστικά σε «σκλάβα» και σταδιακά άρχισε να την εξαναγκάζει να συνευρίσκεται σεξουαλικά με άλλους άντρες.

Η πρώτη φορά, όπως κατέθεσε, έγινε τα Χριστούγεννα του 2015 σε σταθμό αυτοκινητοδρόμου, ενώ εκείνος άκουγε τηλεφωνικά τι συνέβαινε. «Σταμάτησα να μετράω στους 487 άντρες», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ανάμεσά τους βρίσκονταν «φίλοι, συνάδελφοι και άγνωστοι», ενώ ορισμένους τούς είχε συναντήσει έως και δέκα φορές. Σε μία από τις πιο σοκαριστικές αποκαλύψεις, η γυναίκα είπε ότι αναγκάστηκε να συνευρεθεί με οδηγό φορτηγού μόλις μία ημέρα αφότου είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά τη γέννηση της κόρης τους το 2017.

Σε αντίθεση με την υπόθεση Πελικό, όπου η γυναίκα ναρκωνόταν πριν από τους βιασμούς, η Laetitia παρέμενε σε συνείδηση. «Ήθελε να καταλαβαίνω τι μου συνέβαινε», είχε δηλώσει πριν από τη δίκη. «Τα θυμάμαι όλα». Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ισόβια κάθειρξη, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να επαναλάβει παρόμοιες πράξεις σε άλλη γυναίκα όταν αποφυλακιστεί.

Παρ’ όλα αυτά, το δικαστήριο τον καταδίκασε σε 25 χρόνια φυλάκισης, με δυνατότητα αποφυλάκισης αφού εκτίσει περίπου τα δύο τρίτα της ποινής του.

Η Laetitia δήλωσε ότι αποφάσισε να μιλήσει δημόσια ώστε να μην αισθάνεται πλέον ντροπή για όσα υπέστη και για να ενθαρρύνει και άλλες γυναίκες να καταγγέλλουν την κακοποίηση, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.