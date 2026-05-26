Ανατριχίλα προκαλεί το βίντεο – ντοκουμέντο από την τραγωδία με νεκρούς 16χρονο και 18χρονο στη Μυτιλήνη. Σε αυτό φαίνεται η μηχανή με επιβάτες τους νεαρούς να χτυπά σε κράσπεδο και σε κολόνα.

Τα δύο παιδιά ήταν φίλοι και το δυστύχημα σημειώθηκε κατά την επιστροφή τους από τη Θέρμη για την πόλη της Μυτιλήνης.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που φέρνει στο «φως» το ERTNews και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, η μηχανή στην οποία επέβαιναν τα δύο παιδιά – από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – εξετράπη της πορείας της σε μια αριστερή στροφή με αποτέλεσμα πρώτα να προσκρούσει σε κράσπεδο και μετά σε κολόνα φωτισμού.

Στο εν λόγω βίντεο φαίνεται επίσης μαζί με τη μηχανή στην οποία επέβαιναν ο 16χρονος και ο 18χρονος, ήταν και άλλα δύο δίκυκλα τα οποία κατάφεραν να πάρουν κανονικά τη στροφή.

