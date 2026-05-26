Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Τρίτη 26/5 η κίνηση σε πολλούς δρόμους του λεκανοπεδίου. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στον Κηφισό.

Ειδικότερα, στο «κόκκινο» βρίσκεται η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση έως και το Αιγάλεω, ενώ παράλληλα προβλήματα παρατηρούνται και στην άνοδο, κυρίως στα τμήματα προς Νέα Ιωνία και Νέα Φιλαδέλφεια.

Την ίδια στιγμή με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως από το Μαρούσι προς Χαλάνδρι και στη συνέχεια προς το κέντρο της Αθήνας. Προβλήματα καταγράφονται επίσης στη λεωφόρο Μεσογείων, αλλά και στην Κατεχάκη, ιδιαίτερα στα σημεία σύνδεσης με την Αττική Οδό.

Επίσης αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, κυρίως στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στην παραλιακή λεωφόρο, ιδιαίτερα στα τμήματα από Άλιμο προς Παλαιό Φάληρο και Πειραιά.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στις οδικές αρτηρίες εισόδου και εξόδου από την πόλη.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Ηρακλείου,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 26, 2026

