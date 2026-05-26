H 1η εβδομάδα της επιστροφής του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Grand Prize Week με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ολοκληρώθηκε και την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 20:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μας περιμένει στην 2η και τελευταία εβδομάδα του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Grand Prize Week με νέους παίκτες να παίρνουν θέση στη διασημότερη καρέκλα της ελληνικής τηλεόρασης, έτοιμοι να διεκδικήσουν το έπαθλο των 300.000€, το μεγαλύτερο στην ελληνική τηλεόραση!

Ο μεγάλος τελικός της 1ης εβδομάδας του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Grand Prize Week», που προβλήθηκε το Σάββατο 23 Μαΐου, κέρδισε τη μάχη της τηλεθέασης, καθώς κατέγραψε πρωτιά στη ζώνη προβολής του τόσο στο δυναμικό κοινό 18 – 54 με 17,0% και διαφορά 4,9 μονάδες από τον ανταγωνισμό, όσο και στο σύνολο του κοινού με ποσοστό 18,2% και διαφορά 4,1 μονάδες από το δεύτερο κανάλι, ενώ τον παρακολούθησαν, κατά μέσο όρο, 1.541.745 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού για τουλάχιστον 1΄. Άνδρες και γυναίκες τέσταραν τις γνώσεις τους μαζί με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου με το γυναικείο κοινό να φτάνει το 21,7% και το ανδρικό να αγγίζει το 33,9%.

Την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 20:00 έρχεται η τελευταία συναρπαστική εβδομάδα του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Grand Prize και η τελευταία ευκαιρία για να διεκδικήσουν κάποιοι 300.000€ έρχεται σε ένα παιχνίδι που κάθε στιγμή μπορεί να κρίνει τα πάντα!

15 ερωτήσεις, 2 μαξιλαράκια, 4 βοήθειες, 1 καρέκλα, αλλά και 1 απόφαση που αξίζει τα τριπλά έρχονται στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Grand Prize Week! Μοναδικοί παίκτες, που διαπραγματεύονται και ρισκάρουν, παίρνουν θέση στη διασημότερη καρέκλα της ελληνικής τηλεόρασης, έτοιμοι να δοκιμάσουν τις γνώσεις, την ψυχραιμία, το ένστικτο και τη στρατηγική τους. Ποιος θα καταφέρει να διεκδικήσει τα 300.000€;

