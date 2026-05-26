Δύο εικόνες, αυτή μιας συγκροτημένης κυβέρνησης που παράγει έργο και συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις προς όφελος των πολιτών και μιας εκκολαπτόμενης αντιπολίτευσης που με εκθέσεις ιδεών θα εμφανιστεί με τον μανδύα του σωτήρα τάζοντας ακοστολόγητα, επιχειρεί να προβάλλει η κυβερνώσα παράταξη σήμερα μια ημέρα με πολλές πολιτικές εξελίξεις.

Το υπουργικό συμβούλιο θα υποστηρίξει την πρώτη εικόνα στις 11 το πρωί καθώς θα παρουσιαστεί ένα πακέτο παρεμβάσεων που συνδυάζει κοινωνική πολιτική, αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και σαφή πολιτικά μηνύματα προς την αντιπολίτευση.

Από το Μέγαρο Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να αναδείξει ένα πολυεπίπεδο αφήγημα που ξεκινά από την καθημερινότητα των πολιτών και φτάνει μέχρι τις επενδύσεις, την ψηφιακή μετάβαση και τη στρατηγική για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Στην κορυφή της ατζέντας τοποθετείται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τη μισθολογική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο θα παρουσιάσει η Νίκη Κεραμέως.

Το νέο πλαίσιο ενσωματώνει την ευρωπαϊκή Οδηγία 2023/970 και προβλέπει αυξημένες υποχρεώσεις μισθολογικής διαφάνειας για τις επιχειρήσεις, τόσο πριν όσο και μετά την πρόσληψη εργαζομένων.

Αυτό που θέλουν να αντιμετωπίσουν είναι η υπάρχουσα κατάσταση στην αγορά εργασίας, όπου εξακολουθούν να καταγράφονται περιπτώσεις όπου γυναίκες αμείβονται έως και 13% λιγότερο από άνδρες με ίδια καθήκοντα και προσόντα.

Όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, όταν διαπιστώνεται απόκλιση αποδοχών άνω του 5% χωρίς επαρκή τεκμηρίωση, θα ενεργοποιούνται ελεγκτικοί μηχανισμοί, αρχικά μέσω του Συνηγόρου του Πολίτη και στη συνέχεια μέσω της Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία θα μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις.

Το στοίχημα του Ταμείου Ανάκαμψης

Το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο της συνεδρίασης αφορά την οικονομία και ειδικότερα την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης θα κάνει έναν απολογισμό για τις επιδόσεις και την πορεία απορρόφησης των κοινοτικών πόρων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν, στη χώρα έχουν ήδη εισρεύσει 24,6 δισ. ευρώ – ποσοστό 68,5% του συνολικού προϋπολογισμού – μέσα σε λιγότερο από πέντε χρόνια, ενώ έχουν ολοκληρωθεί 204 ορόσημα υλοποίησης.

Επίσης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα παρουσιάσει νέο πλαίσιο κινήτρων για άμεσες ξένες επενδύσεις, σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί το επενδυτικό momentum της ελληνικής οικονομίας.

AI, ακίνητα και Δικαιοσύνη στην ψηφιακή ατζέντα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς για πρώτη φορά εισάγεται οργανωμένο πλαίσιο εφαρμογής του ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η κυβέρνηση επιχειρεί να δείξει ότι θέλει να βρεθεί στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών εξελίξεων γύρω από την τεχνολογία AI, επιχειρώντας παράλληλα να θέσει σαφείς κανόνες λειτουργίας.

Παράλληλα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί νέο Κώδικα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, επιδιώκοντας αποσυμφόρηση των δικαστηρίων και ταχύτερη διευθέτηση υποθέσεων εκτός δικαστικών αιθουσών.

Στην ατζέντα περιλαμβάνεται επίσης η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028-2034, αλλά και η σύμβαση παραχώρησης για τη διαχείριση και ανάπτυξη του αεροδρομίου της Καλαμάτας, έργο που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει ως κομβικό για την ενίσχυση των υποδομών και του τουρισμού στη νότια Ελλάδα.

Το πολιτικό μήνυμα προς την παλαιά και «νέα» αντιπολίτευση

Στο στόχαστρο της κυβέρνησης είναι τόσο η αξιωματική αντιπολίτευση με την οποία υπήρξε σφοδρή σύγκρουση για το «παρών» που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ στον διορισμό του διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα, αλλά κυρίως ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα παρουσιάσει σήμερα το νέο κόμμα του.

Κυβερνητικά στελέχη μιλούν για «πολλή επικοινωνία και εικόνα χωρίς ουσία και χωρίς προγραμματικό λόγο».

Σημειώνουν ότι ούτε υποτιμούν ούτε υπερτιμούν τον κ. Τσίπρα και τονίζουν ότι για τις πολιτικές του ο κόσμος τον έχει αξιολογήσει.

Περιμένουν να δουν αν υπάρχουν νέα προγράμματα και κοστολογημένα, ποια πρόσωπα θα τον πλαισιώσουν και αν θα είναι νέα όπως υποστηρίζει.

Σχολιάζοντας με ποδοσφαιρικούς όρους τη στάση του κ. Τσίπρα όσο κυβερνούσε αλλά και τα χρώματα της Μπαρτσελόνα που επέλεξε για το νέο κόμμα του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του «δεν επέλεξε τον Ινιέστα και τον Τσάβι και πολιτεύτηκε με Βαρουφάκη, Πολάκη και Κωνσταντοπούλου».