Ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στην ιστορία του Ολυμπιακού, ο Έντι Τζόνσον, σχολίασε με ανάρτησή του στα social media την κατάκτηση της Euroleague από τους Πειραιώτες.

Ο παλαίμαχος άσος αναφέρθηκε στη μοναδική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι της ομάδας στους πανηγυρισμούς για το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιό τονίζοντας πως πρόκειται για μία εμπειρία που δύσκολα συναντά κανείς αλλού.

«Έτσι γιορτάζουμε στον Πειραιά. Είναι μία εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζόνσον.

That’s how we party in Piraeus. It’s an experience like no other. 💯😃😃 https://t.co/B3U2GRgQ3l — Eddie A Johnson (@Jumpshot8) May 25, 2026

Παράλληλα ο Έντι Τζόνσον έστειλε τα συγχαρητήρια του στον Εβάν Φουρνιέ για την κατάκτηση του τροπαίου.

«Συγχαρητήρια Εβάν. Πρωταθλητής», ανέφερε ο Αμερικάνος άσος, με τον Φουρνιέ να απαντά «Ευχαριστώ πολύ Έντι!!».