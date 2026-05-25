Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Μίλαν, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του συλλόγου.

«Με άμεση ισχύ, η θητεία του διευθύνοντος συμβούλου Τζόρτζιο Φουρλάνι, του αθλητικού διευθυντή Ίγκλι Τάρε, του προπονητή Μασιμιλιάνο Αλέγκρι και του τεχνικού διευθυντή Τζέφρι Μονκάδα στη Μίλαν έληξε.

Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας σε καθέναν από αυτούς για το έργο και την αφοσίωσή τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους στον σύλλογο. Περαιτέρω ανακοινώσεις σχετικά με νέους διορισμούς θα γίνουν μόλις οριστικοποιηθούν, με στόχο να έχουμε μια δομή έτοιμη για την επόμενη σεζόν», ανέφερε η ανακοίνωση των Μιλανέζων.

Για την θέση του Αλέγκρι σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην γειτονική χώρα η Μίλαν εξετάζει την περίπτωση του Άντονι Ιραόλα, ο οποίος είχε επιτυχημένη παρουσία στον πάγκο της Μπόρνμουθ την φετινή σεζόν.Τον Βάσκο τεχνικό μαζί με την Ιταλική ομάδα διεκδικούν επίσης η Λεβερκούζεν και η Κρίσταλ Πάλας.