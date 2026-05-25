Η Γαλλία αντιμετωπίζει ένα σκληρό σκάνδαλο που αφορά εκατοντάδες βιασμούς παιδιών σε νηπιαγωγεία.

Η αστυνομία του Παρισιού διερευνά περισσότερες από 100 καταγγελίες για κακομεταχείριση, σωματική βία και βιασμό παιδιών ηλικίας μόλις τριών ετών από επιτηρητές σχολείων κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος, της ώρας του ύπνου και των εξωσχολικών δραστηριοτήτων

«Είναι σε εξέλιξη έρευνες σε 84 νηπιαγωγεία, περίπου 20 δημοτικά σχολεία και περίπου 10 παιδικούς σταθμούς», δήλωσε η γενική εισαγγελέας του Παρισιού, Λωρ Μπεκώ. Σύμφωνα με δικηγόρους, οι έρευνες αφορούν υποθέσεις βιασμού παιδιών ηλικίας μόλις τριών και τεσσάρων ετών.

«Πρόκειται για ένα τεράστιο σκάνδαλο», δήλωσε ο Φλόριαν Λαστέλ, δικηγόρος τριών οικογενειών από το Παρίσι που έχουν υποβάλει καταγγελίες στην αστυνομία για την υποτιθέμενη κακοποίηση των παιδιών τους. «Το δημόσιο σχολικό σύστημα αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για τη χώρα, αλλά δυστυχώς στη σημερινή Γαλλία δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι η δημόσια υπηρεσία εγγυάται την ασφάλεια των παιδιών».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, οι σχολικοί επιτηρητές είναι ενήλικες που έχουν την ευθύνη των παιδιών κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος, του διαλείμματος, του ύπνου και των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, και μερικές φορές περνούν περισσότερο χρόνο μαζί τους από ό,τι οι δάσκαλοι. Δεν απασχολούνται απευθείας από τα σχολεία ή το υπουργείο Παιδείας, αλλά προσλαμβάνονται από το δημαρχείο ή τις τοπικές αρχές – συχνά χωρίς εκπαίδευση ή επαγγελματικά πτυχία και, όλο και περισσότερο, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ενώ πολλοί αμείβονται με την ώρα.

Στη Γαλλία, η φοίτηση στον παιδικό σταθμό είναι υποχρεωτική από την ηλικία των τριών ετών, ενώ οι επιμελητές αποτελούν βασική καθημερινή παρουσία για τα παιδιά ηλικίας από τριών έως έντεκα ετών.

Οι καταγγελίες εναντίον σχολικών επιτηρητών που έχουν υποβληθεί από γονείς σε ολόκληρη τη Γαλλία περιλαμβάνουν περιστατικά όπου τα παιδιά δέχονταν φωνές, σπρωξίματα, τραβήγματα στα μαλλιά, στέρηση τροφής, εξαναγκασμό να τρώνε μέχρι να κάνουν εμετό, καθώς και σεξουαλική κακοποίηση ή βιασμό.

Ο δικηγόρος Λουί Καγιέ, ο οποίος εκπροσωπεί δύο οικογένειες από το Παρίσι, κατέθεσε τον Φεβρουάριο καταγγελίες στην αστυνομία για τους φερόμενους βιασμούς των παιδιών τους που φοιτούσαν σε νηπιαγωγείο το 2025. Σε μία περίπτωση, ένα τρίχρονο κορίτσι φέρεται να βιάστηκε από έναν βοηθό δασκάλου σε σχολείο στα δυτικά του Παρισιού. Σε άλλη περίπτωση, ένα τρίχρονο αγόρι φέρεται να βιάστηκε από τον ίδιο βοηθό δασκάλου, ο οποίος είχε μετατεθεί σε άλλο σχολείο μετά από καταγγελίες ότι είχε ασκήσει σωματική βία σε παιδιά.

Ο Cailliez είπε: «Ένα πρωί, ο τριών ετών μικρός αναστατώθηκε τόσο πολύ μπροστά από την είσοδο του σχολείου, αρνούμενος να μπει, που έπεσε σε μια κατάσταση σαν έκσταση, ενώ η μητέρα του έκλαιγε. Ο διευθυντής αναγκάστηκε να βγει έξω για να αναγκάσει το παιδί να μπει στο σχολείο, και εκείνη τη στιγμή ούτε η μητέρα του μικρού ούτε ο διευθυντής γνώριζαν το λόγο».

«Το σχολείο δεν είναι το καταφύγιο που πιστεύαμε»

Την επόμενη εβδομάδα ξεκινά στο Παρίσι η δίκη ενός βοηθού νηπιαγωγείου που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση πέντε παιδιών ηλικίας μεταξύ τριών και πέντε ετών, σε νηπιαγωγείο του 11ου διαμερίσματος. Τον επόμενο μήνα αναμένεται η έκδοση της απόφασης σε άλλη υπόθεση, στην οποία ένας 47χρονος βοηθός νηπιαγωγείου κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση εννέα κοριτσιών ηλικίας 10 ετών στο Παρίσι.

Η συλλογικότητα γονέων «SOS Périscolaire» βρίσκεται τα τελευταία πέντε χρόνια στην πρώτη γραμμή της συλλογής μαρτυριών και της εκστρατείας για δικαιοσύνη, στο πλαίσιο ενός αγώνα για να ακουστεί η φωνή των γονέων. Μία από τις ιδρύτριές της, η Άννα, η οποία δεν θέλησε να δημοσιευθεί το πλήρες όνομά της, δήλωσε ότι το σκάνδαλο κακοποίησης έχει εθνική εμβέλεια.

«Πρόκειται σαφώς για ένα συστημικό πρόβλημα που αφορά ολόκληρη τη Γαλλία. Δεν υπάρχει δυσλειτουργία μόνο σε επίπεδο πόλεων, αλλά αρχίζουμε να λέμε ότι υπάρχει δυσλειτουργία και από την πλευρά του κράτους».

Είπε ότι το γεγονός ότι οι εισαγγελείς ξεκίνησαν έρευνες για τους σχολικούς επιτηρητές αποτελεί καλό σημάδι: «Επιτέλους, οι καταθέσεις των γονέων και των παιδιών λαμβάνονται σοβαρά υπόψη».

Ένας εκπρόσωπος μιας άλλης ομάδας γονέων, της #MeTooEcole, που ιδρύθηκε στα ανατολικά του Παρισιού, δήλωσε: «Η γαλλική κοινωνία αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι το σχολείο δεν είναι το καταφύγιο που πιστεύαμε. Όταν αφήνεις ένα παιδί στο σχολείο το πρωί, αυτό το παιδί δεν προστατεύεται καθόλου από τη διοικητική δυσλειτουργία και τις πράξεις παιδεραστών. Τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με κάθε μορφή βίας: από λεκτική και σωματική βία έως σεξουαλική κακοποίηση. Είναι τρομακτικό και δημιουργεί φόβο. Οι γονείς είναι εξοργισμένοι».