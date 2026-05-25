Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα αναφέρεται η τουρκική εφημερίδα Turkiye στην αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ιδρυτικού στελέχους και ηγετικού προσώπου της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη.

Σε δημοσίευμά της, η Turkiye χρησιμοποιεί τον τίτλο «Ήταν δολοφόνος Τούρκων διπλωματών», παρουσιάζοντας την αποφυλάκισή του ως εξέλιξη που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άγκυρας. Το τουρκικό μέσο σημειώνει ότι ο Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί για την ηγετική του εμπλοκή στη 17Ν και συνδέει την υπόθεση με δολοφονίες και απόπειρα δολοφονίας Τούρκων διπλωματών στην Αθήνα.

Τι γράφει η Turkiye

Η τουρκική εφημερίδα αναφέρει ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε στην Ελλάδα, ενώ υπενθυμίζει ότι είχε καταδικαστεί ως ηγετικό στέλεχος της 17 Νοέμβρη.

Στο δημοσίευμα γίνεται ειδική αναφορά στον Τσετίν Γκιοργκιού, ακόλουθο Τύπου της τουρκικής πρεσβείας στην Αθήνα, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1991, στον Ντενίζ Μπολούκμπασι, τότε σύμβουλο της τουρκικής πρεσβείας, σε βάρος του οποίου είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας την ίδια χρονιά, καθώς και στον Χαλούκ Σιπαχίογλου, σύμβουλο της τουρκικής πρεσβείας που δολοφονήθηκε το 1994.

Η Turkiye υποστηρίζει ότι ο Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί ως υποκινητής αυτών των ενεργειών σε 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξης, επαναλαμβάνοντας τη γραμμή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η αναφορά στην παρέμβαση του Αρείου Πάγου

Το δημοσίευμα της Turkiye στέκεται και στην εξέλιξη με την παρέμβαση της ελληνικής Δικαιοσύνης μετά την αποφυλάκιση.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου άσκησε παρέμβαση κατά της απόφασης αποφυλάκισης, με το σκεπτικό ότι δεν είχε συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος χρόνος κράτησης και ότι δεν πληρούνταν οι αναγκαίες προϋποθέσεις. Η Turkiye αναφέρει ότι, εάν το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο δεν εγκρίνει την αποφυλάκιση, ο Γιωτόπουλος ενδέχεται να επιστρέψει στη φυλακή.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου αναμένεται να ορίσει δικαστικό συμβούλιο για την εξέταση του ζητήματος μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Η έντονη καταδίκη από το τουρκικό ΥΠΕΞ

Η Turkiye αναπαράγει και την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο καταδίκασε με ιδιαίτερα έντονο τρόπο την αποφυλάκιση του Γιωτόπουλου.

Η Άγκυρα αναφέρει ότι καταδικάζει «με τον πιο ισχυρό τρόπο» την αποφυλάκιση του ηγέτη της 17Ν στις 21 Μαΐου, τονίζοντας ότι είχε καταδικαστεί για την ηθική αυτουργία στη δολοφονία του Τσετίν Γκιοργκιού, στην απόπειρα δολοφονίας του Ντενίζ Μπολούκμπασι και στη δολοφονία του Χαλούκ Σιπαχίογλου.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κάλεσε, επίσης, τις ελληνικές αρχές να αποφύγουν βήματα που, κατά την Άγκυρα, θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους ως προς την τιμωρία καταδικασμένων τρομοκρατών.

Η πολιτική διάσταση του τουρκικού δημοσιεύματος

Η προσέγγιση της Turkiye δεν είναι ουδέτερη. Το δημοσίευμα εντάσσει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου στο πλαίσιο της τουρκικής μνήμης για τις επιθέσεις της 17 Νοέμβρη κατά Τούρκων διπλωματών στην Αθήνα και την παρουσιάζει ως ζήτημα προσβολής απέναντι στους «μάρτυρες διπλωμάτες» της Τουρκίας.

Η χρήση της φράσης «δολοφόνος Τούρκων διπλωματών» στον τίτλο δείχνει ότι το τουρκικό μέσο δεν αντιμετωπίζει την υπόθεση ως απλή δικαστική εξέλιξη στην Ελλάδα, αλλά ως πολιτικό και συμβολικό ζήτημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Για την Άγκυρα, η υπόθεση Γιωτόπουλου συνδέεται με την ευρύτερη θέση ότι η Ελλάδα οφείλει να επιδεικνύει μηδενική ανοχή απέναντι σε καταδικασμένα πρόσωπα για τρομοκρατικές ενέργειες. Για την ελληνική πλευρά, η υπόθεση εξελίσσεται εντός του πλαισίου της Δικαιοσύνης, με τον Άρειο Πάγο να εξετάζει πλέον τη νομιμότητα της αποφυλάκισης.