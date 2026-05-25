Σοκ συνεχίζει να προκαλεί η υπόθεση της 3χρονης που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με νέα στοιχεία και μαρτυρίες να ρίχνουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε το παιδί μαζί με την οικογένειά του στην Κρήτη.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων από τη μητέρα του, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αιμάτωμα στο κεφάλι και εκτεταμένους μώλωπες στο σώμα. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διασωλήνωσή του και την άμεση διακομιδή στο ΠΑΓΝΗ, όπου εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή του.

Η οικογένεια ζούσε σε αποθήκη θερμοκηπίου μαζί με τέσσερα παιδιά

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας και του άνδρα που φέρεται ως πατέρας του παιδιού, ενώ κατά την έρευνα αποκαλύφθηκε πως η γυναίκα είχε δώσει ψευδή στοιχεία ταυτότητας και λανθασμένο τόπο κατοικίας.

Όπως διαπιστώθηκε, η οικογένεια διέμενε σε αποθήκη θερμοκηπίου που τους είχε παραχωρηθεί προσωρινά από ιδιοκτήτη της περιοχής, ώστε να μην μένουν εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες.

«Τους έδωσα μία αποθήκη για να μην κοιμούνται έξω στη βροχή. Δεν είναι σπίτι, είναι αποθήκη θερμοκηπίου. Είχαν βάλει κάποια κρεβάτια μέσα. Μου είχαν πει ότι θα δουλέψουν για να μπορέσουν να νοικιάσουν σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κάτοικοι της περιοχής βοηθούσαν συχνά την οικογένεια με τρόφιμα, ρούχα, παπούτσια και βασικά είδη για τα παιδιά, καθώς γνώριζαν τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης που αντιμετώπιζαν.

Έρευνα και για τους θανάτους δύο ακόμη παιδιών της οικογένειας

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές ερευνούν πλέον και τους θανάτους δύο ακόμη βρεφών της ίδιας οικογένειας, που είχαν σημειωθεί στο παρελθόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα φέρεται να υποστήριξε πως τα δύο παιδιά πέθαναν κατά τη διάρκεια θηλασμού, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την υπόθεση.

Μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής προκαλούν νέα ερωτήματα για τις συνθήκες στις οποίες μεγάλωναν τα παιδιά.

«Τα παιδιά έμεναν πολλές ώρες μόνα τους. Η μητέρα έφευγε νωρίς το πρωί για δουλειά και επέστρεφε το μεσημέρι. Το μεγαλύτερο παιδί πρόσεχε τα μικρότερα», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς εργάζονταν περιστασιακά σε αγροτικές εργασίες κοντά στα θερμοκήπια όπου διέμεναν, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους.

Το μυστήριο πάντως παραμένει με τις αστυνομικές αρχές να ξέρουν πάντα σύμφωνα με το ΑΜΚΑ πως η 25χρονη γυναίκα είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών και δύο άλλα φαίνεται να έχουν πεθάνει, χωρίς κανένας να ξέρει εάν αυτό είναι αλήθεια ή υπό ποιές συνθήκες πέθαναν.