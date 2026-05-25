Ένα πρωτοφανές και παρατεταμένο κύμα καύσωνα σαρώνει το Ηνωμένο Βασίλειο, οδηγώντας τον υδράργυρο σε επίπεδα που δεν έχει ξαναδεί ποτέ η βρετανική πρωτεύουσα τέτοια εποχή. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η θερμοκρασία άγγιξε τους 33,5 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή του αεροδρομίου Χίθροου, δυτικά του Λονδίνου, καταγράφοντας την υψηλότερη μέγιστη τιμή που έχει σημειωθεί ποτέ στην ιστορία της χώρας για τον μήνα Μάιο.

Το εντυπωσιακό αυτό στοιχείο διαλύει το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ των 32,8 βαθμών Κελσίου, το οποίο κρατούσε από το μακρινό 1922 και είχε επαναληφθεί κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το 1944.



Οι μετεωρολόγοι, μάλιστα, προειδοποιούν με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως η μέρα δεν έχει τελειώσει, με τον υδράργυρο να δείχνει τάσεις περαιτέρω ανόδου τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.