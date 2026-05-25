Ένα εξαιρετικά δύσκολο καλοκαίρι προμηνύεται για τη Λέρο, καθώς ο εφιάλτης της απόλυτης ξηρασίας στο νησί παραμένει πιο ζωντανός από ποτέ. Με επείγουσα απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω της σοβαρής λειψυδρίας παρατείνεται για ακόμα τρεις μήνες.



Η κίνηση αυτή, η οποία έλαβε την έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου, φέρνει στην επιφάνεια το τεράστιο και διαχρονικό πρόβλημα της έλλειψης νερού στα νησιά μας.



Οι τοπικές αρχές και οι κάτοικοι πλέον τρέχουν να προλάβουν τα χειρότερα, καθώς η τουριστική περίοδος ξεκινά και οι ανάγκες υδροδότησης πολλαπλασιάζονται, αυξάνοντας την πίεση στις υποδομές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.