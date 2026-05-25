Ο διεθνής σέντερ φορ, Λιβάι Γκαρσία, πήρε θέση ως προς τα σενάρια και τις φήμες πουν τον θέλουν να γυρίσει στην Ελλάδα.

Ο 28χρονος στράικερ έχει θητεύσει φυσικά στην ΑΕΚ και ενώ υπάρχει σειρά σεναρίων και φημών για επιστροφή του στην ελληνική Λίγκα. Ο Λιβάι Γκαρσία δήλωσε πανευτυχής στη Σπαρτάκ Μόσχας και ενώ στη συνέχεια τόνισε ότι θα παραμείνει στον σύλλογο της Ρωσίας μέχρι να τελειώσει το συμβόλαιό του, δηλαδή το 2028. Ο επιθετικός από το Τρίνινταντ και Τομπάγκο – που μεταξύ άλλων έχει συνδεθεί και με ρεπορτάζ από τη Ρωσία με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό – την χρονιά που μας πέρασε είχε 7 γκολ και 5 ασίστ σε 33 συμμετοχές.

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαι απίστευτα χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Είμαι πανευτυχής. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Το πρώτο τρόπαιο είναι πάντα κάτι ξεχωριστό. Ευχαριστώ Σπαρτάκ!

Εάν θα μείνω στη Σπαρτάκ την επόμενη σεζόν; Έχω συμβόλαιο με τον σύλλογο. Θα είμαι εδώ μέχρι να λήξει το συμβόλαιό μου», ήταν το σχόλιό του.