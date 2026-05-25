Ο βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι κατηγόρησε σήμερα την Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από την παρεμβολή στο σήμα GPS του αεροσκάφους της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (Royal Air Force), το οποίο τον μετέφερε την περασμένη εβδομάδα και κατήγγειλε μια «απερίσκεπτη παρέμβαση».

Χθες, η εφημερίδα The Times αποκάλυψε ότι το δορυφορικό σήμα του κυβερνητικού αεροσκάφους διακόπηκε την Πέμπτη κοντά στα ρωσικά σύνορα, ενώ ο υπουργός Αμυνας επέστρεφε από την Εσθονία, όπου είχε μεταβεί για να συναντήσει βρετανούς στρατιώτες που σταθμεύουν εκεί.

«Πρόκειται για μια απερίσκεπτη ρωσική παρέμβαση, όμως η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία είναι καλά προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει αυτού του είδους τις ενέργειες» υπογράμμισε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, επιβεβαιώνοντας στο AFP τις πληροφορίες που αποκάλυψε η The Times.

Η πηγή δεν διευκρίνισε αν το αεροσκάφος αποτέλεσε σκόπιμο στόχο.

Κατά τη διάρκεια της τρίωρης πτήσης, τα τηλέφωνα και οι υπολογιστές δεν μπορούσαν πλέον να συνδεθούν στο Ιντερνετ και οι πιλότοι αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές μεθόδους για να προσδιορίσουν τη θέση του αεροσκάφους, ενός Falcon 900LX, ανέφερε η βρετανική εφημερίδα, δημοσιογράφος της οποίας βρισκόταν μέσα στο αεροπλάνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ότι αναγνωριστικό αεροσκάφος της Royal Air Force «αναχαιτίστηκε με επικίνδυνο τρόπο» από ρωσικά μαχητικά πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα τον Απρίλιο.

Ο Τζον Χίλι είχε τότε καταδικάσει το συμβάν, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά των Ρώσων πιλότων στον διεθνή εναέριο χώρο «επικίνδυνη και απαράδεκτη», προσθέτοντας ότι αυτό δεν θα «αποτρέψει το Ηνωμένο Βασίλειο από τη δέσμευσή του να υπερασπίζεται το NATO, τους συμμάχους και τα συμφέροντά του απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα».

Αξιωματούχοι είχαν δηλώσει τότε ότι το περιστατικό πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα ήταν το σοβαρότερο που αφορούσε βρετανικό αναγνωριστικό αεροσκάφος από το 2022, όταν ρωσικό αεροσκάφος είχε εκτοξεύσει πύραυλο κοντά σε βρετανικό αεροσκάφος στην ίδια περιοχή.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας μετά τη ρωσική εισβολή το 2022.

Το 2024, αεροσκάφος της Royal Air Force που μετέφερε τον τότε υπουργό Άμυνας Γκραντ Σαπς είχε δεχθεί προσωρινή παρεμβολή στα σήματά του κοντά στο ρωσικό έδαφος κατά την επιστροφή του από την Πολωνία.