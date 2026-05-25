Στο δημογραφικό και στις πολυεπίπεδες προκλήσεις του για το μέλλον της χώρας, αλλά και στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Περιφέρεια Αττικής για την ενίσχυση της οικογένειας, αναφέρθηκε ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026», το οποίο πραγματοποιήθηκε παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τη συνδιοργάνωση -για πέμπτη συνεχή χρονιά- της “Next is Now” και της “Dome Consulting”.

Ο κ. Χαρδαλιάς χαρακτήρισε το δημογραφικό ως ένα «κρίσιμο εθνικό θέμα, καθοριστικό για το μέλλον της πατρίδας μας». Τόνισε, ότι το δημογραφικό συνιστά «τη μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα», ενώ υπογράμμισε ότι στη χώρα μας το φαινόμενο αποκτά ιδιαίτερη ένταση, λόγω της μεταβολής της ηλικιακής δομής του πληθυσμού και της συνεχούς αύξησης του ποσοστού των ηλικιωμένων.

Αναφερόμενος στις σοβαρές κοινωνικές, οικονομικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις της δημογραφικής συρρίκνωσης, ο κ. Χαρδαλιάς χαρακτήρισε τις συνέπειες πολυεπίπεδες, επισημαίνοντας ότι η οικονομική και υγειονομική κρίση των τελευταίων ετών δημιούργησαν ένα περιβάλλον ανασφάλειας για τους νέους, οδηγώντας πολλούς στη μη δημιουργία οικογένειας. Μια τάση, προσέθεσε, η οποία εάν δεν αναστραφεί, «στα επόμενα 40 χρόνια ο πληθυσμός της Ελλάδας θα έχει ελαττωθεί κατά 35%». Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε την ανάγκη για μια συνολική, συνεκτική προσέγγιση, ενταγμένη σε μια σαφή εθνική στρατηγική με διάρκεια και στόχους που θα ενώνει δυνάμεις: την Πολιτεία, την Αυτοδιοίκηση, τους φορείς και την κοινωνία.

Ο κ. Χαρδαλιάς παρέθεσε εκτενώς τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας προς αυτή την κατεύθυνση, σημειώνοντας «αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο για τη στήριξη της οικογένειας, με βασικό σύμμαχο τους ευρωπαϊκούς πόρους του ΕΣΠΑ», ενώ προσέθεσε ότι μέσα από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» έχουν διατεθεί περίπου 336 εκατ. ευρώ σε vouchers για την ένταξη παιδιών προσχολικής ηλικίας σε εκπαιδευτικές δομές. Όπως ανέφερε, «ήδη έχουν δοθεί 117.000 vouchers, που αντιστοιχούν σε σχεδόν 132.000 παιδιά, τα οποία φιλοξενούνται σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές, καθώς και σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ». Παράλληλα αναφέρθηκε στις δράσεις της Περιφέρειας Αττικής για την ενίσχυση της οικογένειας, στην κατασκευή νέων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, αλλά και στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης με έμφαση στους νέους γονείς. «Γιατί χωρίς οικονομική σταθερότητα, δεν μπορεί να υπάρξει οικογενειακός προγραμματισμός», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε: «Η στιγμή για δράση είναι τώρα. Με σχέδιο, με συνεργασία, με συνέπεια. Για μια κοινωνία που θα δίνει χώρο στη νέα γενιά να ονειρεύεται και να δημιουργεί».