Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε για μια σειρά πολιτικών θεμάτων, σχολιάζοντας την κινητικότητα στον χώρο της αντιπολίτευσης, την αυριανή εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα, την επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι, αλλά και τις παρεμβάσεις των πρώην πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή.

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση για την αποχώρησή της από τη συζήτηση σχετικά με την εξεταστική επιτροπή, κάνοντας λόγο για έλλειψη σεβασμού προς το Κοινοβούλιο και τους πολίτες.

Για το αν μειώνει την πιθανότητα αυτοδυναμίας η εμφάνιση των κομμάτων Καρυστιανού και Τσίπρα:

«Δεν θα έλεγα ότι αυξάνει την πιθανότητα ούτε μειώνει την πιθανότητα αυτοδυναμίας. Αυτό έχει να κάνει με το πόσο πειστικοί θα είμαστε όσον αφορά στα παραδοτέα αλλά και πως θα κρίνουν οι πολίτες ότι το πρόγραμμά μας θα είναι η καλύτερη επιλογή. Εμείς είμαστε εδώ για να απαντάμε με πολιτικές όταν θα είναι κοστολογημένα».

Για την αυριανή εκδήλωση Τσίπρα: «Πολλή επικοινωνία, πολλή εικόνα αλλά όχι ουσία. Ούτε πρόσωπα ούτε προγραμματικός λόγος ούτε αυτοκριτική. Το θέμα δεν είναι να γίνει κάποιος από Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα αλλά να μιλήσει για πολιτικές. Δεν είναι νέος πολιτικός ο κ. Τσίπρας και κάθε άλλο παρά πετυχημένος πρωθυπουργός ή αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν».

Για την επιστολή Κοβέσι:

«Μόλις λάβουμε το κείμενο της επιστολής θα απαντήσουμε ως κυβέρνηση θεσμικά και σε όλα. Με βάση τις διαρροές που διαβάζουμε προκαλείται ευλόγως απορία: μιλάμε για δυο πεδία συζήτησης την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την ανανέωση θητείας των εισαγγελέων. Η πρόθεση για τη νομοθέτηση ήταν γνωστή στην Ευρωπαϊκή εισαγγελία. Δε μειώνει ούτε κατ ελάχιστον τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αντίθετα τον ενισχύει. Αντί για πταισματοδίκης θα ορίζεται ειδικός εφέτης ανακριτής. Αναβαθμίζεται δηλαδή. Με αυτά τα δεδομένα που δεν αμφισβητούνται υπάρχει μια απορία: σίγουρα οι καλύτερες απαντήσεις για το κράτους δικαίου δίνονται από τους θεσμικούς παράγοντες της Ευρώπης που διαπιστώνουν την αντίθετη εικόνα σε σχέση με ατεκμηρίωτες εκθέσεις τις οποίες υιοθετούν κατ΄ επάγγελμα Έλληνες συκοφάντες της χώρας».

Για Σαμαρά και Καραμανλή:

«Δεν είναι δουλειά μου να αναλύω τα κίνητρα πρώην πρωθυπουργών. Συμπληρώνουμε 7 χρόνια στη διακυβέρνηση και έχουμε αποδείξει στα εθνικά θέματα ότι δεν βάζουμε νερό στο κρασί μας. Και έχουμε πετύχει πράγματα όσα δεν έχει πετύχει καμία κυβέρνηση στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα νομοθετηθεί και παρότι δεν παράγει τίποτα στο πεδίο του διεθνούς δικαίου δεν θα επιτρέψουμε να αμφισβητηθεί τίποτα».

Για την αποχώρηση της αντιπολίτευσης στην συζήτηση για την εξεταστική επιτροπή:

«Η αντιπολίτευση έδειξε έλλειψη σεβασμού και στον ρόλο του κοινοβουλίου και τους πολίτες που τους επέλεξαν να είναι στη Βουλή. Η αντιπολίτευση δεν γίνεται δια της αποχώρησης. Είναι στο πλαίσιο της πόλωσης ενόψει έλλειψης αντιπολιτευτικού λόγου. Αναπαραγωγή ψεμάτων, φωνές και συκοφαντίες».

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμματα δεξιά της ΝΔ:

Έχουμε απαντήσει με σαφήνεια: Αποκλείεται η συνεργασία με κάποιον από αυτούς τους πολιτικούς σχηματισμούς δεξιότερα της ΝΔ.

Για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου:

«Σε ανθρώπινο επίπεδο και μόνο αντιλαμβάνομαι τις αντιδράσεις εκείνων που είχαν μια τραγική εμπειρία από τους δολοφόνους της 17Ν και κρίθηκαν και καταδικάστηκαν αμετάκλητα από την δικαιοσύνη. Το νομικό πλαίσιο έχει αυστηροποιηθεί πολύ από την κυβέρνηση. Για το πως εφαρμόζεται από τους δικαστές δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα».

Για τα αποτελέσματα των εκλογών στην Κύπρο:

«Σημαντικό ότι το αδελφό μας κόμμα, το ΔΗΣΥ κέρδισε. Από εκεί και πέρα η ελληνική κυβέρνηση συνεργάζεται σε απόλυτο βαθμό με τον Κύπριο Πρόεδρο κ. Χριστοδουλίδη».