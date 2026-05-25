Ένας 29χρονος κι ένας 43χρονος, Έλληνες μουσουλμάνοι σύμφωνα με πληροφορίες, είναι οι δύο συλληφθέντες για τη νέα υπόθεση διακίνησης παράνομων τουρκικών όπλων –«φαντάσματα» στη χώρα μας και συγκεκριμένα στην περιοχή του Έβρου.

Πρόκειται για 25 πιστόλια των 9mm -αντίγραφα των αυστριακών Glock- με ισάριθμους γεμιστήρες, σε μια υπόθεση που θυμίζει τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του «ελληνικού FBI» που οδήγησε σε 13 συλλήψεις Τούρκων που πέρασαν μέσω Έβρου ως παράνομοι μετανάστες τον Οκτώβριο του 2025. Είναι άτομα που στο στάδιο της κύριας ανάκρισης δηλώνουν διωκόμενοι από το καθεστώς Ερντογάν, καθώς επίσης και ότι δεν γνώριζαν πως μετέφεραν 147 πιστόλια με 175 γεμιστήρες.

Η πληροφορία για το νέο φορτίο έφτασε στην ΕΛ.ΑΣ. το πρωί του Σαββάτου 23/5 και η αστυνομική επιχείρηση στήθηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας, σε Ξάνθη και Κομοτηνή. Κατά μήκος της επαρχιακής οδού που ενώνει τις δύο πόλεις στήθηκαν μπλόκα και έτσι ακινητοποιήθηκε το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος και στο οποίο εντοπίστηκαν τα 25 πιστόλια, κρυμμένα στο πορτ-μπαγκάζ. Αυτός υποστήριξε ότι πήρε 300 ευρώ για να τα μεταφέρει στην Κομοτηνή, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν μετά τον 43χρονο που φέρεται να του έδωσε το όχημα και τα όπλα «φαντάσματα».

Το ελληνικό FBI συνεργάστηκε με την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αλεξανδρούπολης και προχώρησε στις 2 συλλήψεις, με τους κατηγορουμένους να προετοιμάζουν τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση:

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες του Σαββάτου, 23 Μαΐου 2026, σε περιοχές της Θράκης, δύο άτομα, που κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής.

Ειδικότερα, από το Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Θράκης για τον εντοπισμό προσώπων που δραστηριοποιούνται στην παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων στη χώρα, με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων υπηκόων Τουρκίας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ο ένας εκ των κατηγορουμένων. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα, βρέθηκε στο πορτ-μπαγκάζ ταξιδιωτικός σάκος που περιείχε 25 πιστόλια.

Τα εν λόγω όπλα καθώς και οι αντίστοιχοι γεμιστήρες τους ήταν συσκευασμένα σε διαφανείς νάιλον συσκευασίες, ενώ δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης (όπλα «φαντάσματα»).

Από την επακόλουθη προανακριτική διαδικασία προέκυψε η εμπλοκή και του δεύτερου κατηγορουμένου, ο οποίος συνελήφθη με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Αλεξανδρούπολης, καθώς φέρεται να παρέδωσε το όχημα και τον οπλισμό στον συλληφθέντα οδηγό.

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

25 πιστόλια,

25 γεμιστήρες,

5 κινητά τηλέφωνα και 2 κάρτες SIM.

Επιπλέον, κατασχέθηκε και το όχημα, ως μέσο τέλεσης εγκληματικών πράξεων.

Τα όπλα θα αποσταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας, καθώς και τυχόν διασυνδέσεων με άλλες υποθέσεις παράνομης διακίνησης οπλισμού.