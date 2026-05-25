Ποινές φυλάκισης από 5 έως 26 μήνες, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας σε 13 κατηγορούμενους για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την τριετία 2016-2018, στην περιοχή των Σερρών.

Ομόφωνα, το δικαστήριο, υιοθετώντας την πρόταση της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως, κήρυξε ενόχους 13 από τους συνολικά 25 κατηγορουμένους που κάθισαν στο εδώλιο.

Οι κατηγορούμενοι, κατά περίπτωση, κρίθηκαν ένοχοι για απάτη, συνέργεια σε απάτη, ψευδή βεβαίωση και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση, ενώ τους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου.

Επιπλέον, το δικαστήριο επέβαλε στον καθένα από τους κατηγορουμένους που κρίθηκαν ένοχοι έξοδα 1.200 ευρώ.

Αρχικά, είχαν παραπεμφθεί σε δίκη 32 κατηγορούμενοι, ωστόσο, οι επτά προχώρησαν σε ποινική διαπραγμάτευση επιστρέφοντας τα χρήματα που είχαν λάβει ως επιδότηση. Έτσι, μετά την επιστροφή ποσού 165.000 ευρώ και την ομολογία ενοχής, 7 κατηγορούμενοι κάνοντας χρήση του θεσμού της ποινικής διαπραγμάτευσης καταδικάστηκαν σε μειωμένες ποινές.

Ήταν η πρώτη ποινική διαπραγμάτευση που έγινε για υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η υπόθεση αφορά σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις που φέρεται να απέσπασαν οι εμπλεκόμενοι από περιοχές της Β. Ελλάδας μέσω ψευδών δηλώσεων, για τις οποίες συνολικά φέρονται να απέσπασαν περισσότερα από 250.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αποτέλεσε την πρώτη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον Οργανισμό ενισχύσεων και έφτασε στη δικαιοσύνη μετά από έρευνες των εντεταλμένων εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας, πριν από λίγα χρόνια.