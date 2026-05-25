Πρόκειται για ένα νησί που μοιάζει με επίγειο παράδεισο – από τους τελευταίους, θα λέγαμε – στον οποίο ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει, με την αυθεντική νησιωτική ζωή να παραμένει αναλλοίωτη.

Ο λόγος για την Τέλενδο, το μικροσκοπικό νησί των Δωδεκανήσων που απέχει μόλις οκτώ λεπτά μακριά από την πολύβουη Κάλυμνο, ξεδιπλώνοντας μια άλλη, σχεδόν ξεχασμένη Ελλάδα. Με την Κάλυμνο, μάλιστα, για αιώνες αποτελούσαν ένα ενιαίο μέρος, μέχρι που τις χώρισε ένας μεγάλος σεισμός γύρω στον 6ο αιώνα μ.Χ.

Στην Τέλενδο, φτάνεις από τις Μυρτιές της Καλύμνου και βουτάς ακόμα και δίπλα στο γραφικό λιμανάκι που σε υποδέχεται. Το νησάκι παραμένει προστατευόμενο για τα σπάνια πουλιά του και όλες οι μετακινήσεις γίνονται με τα πόδια. Δρόμο δεν θα βρεις εξάλλου εδώ, καθώς όλα γίνονται ή σχετίζονται με τη θάλασσα. Τρεις ερημικές και ανοργάνωτες παραλίες θα βρεις όλες κι όλες, εντυπωσιακές αναμφίβολα, και μερικές ταβέρνες με φρέσκο ψάρι. Αλλά και απίθανο θυμαρίσιο μέλι!

Η Τέλενδος διαθέτει πεντακάθαρα νερά και μια απίστευτη ηρεμία, ενώ η θέα στη γειτονική Κάλυμνο είναι μαγεία, ειδικά το βράδυ. Επίσης, διαθέτει έναν μόλις οικισμό, με λιγοστά σπίτια και μικρά ταβερνάκια, με το κύμα να σκάει ακριβώς μπροστά σου.

Ο εντυπωσιακός ορεινός όγκος του νησιού σε περιμένει να τον ανακαλύψεις μέσα από τα μονοπάτια, αλλά και να ζήσεις την εμπειρία της αναρρίχησης. Εξάλλου, όπως και η Κάλυμνος, έτσι και η Τέλενδος είναι ένας τόπος ιδανικός για τους λάτρεις του συγκεκριμένου σπορ με αναρριχητικά πεδία τέλειας φυσικής μορφολογίας.