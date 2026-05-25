Τραγική τροπή όπως όλα δείχνουν φέρεται να παίρνει η υπόθεση εξαφάνισης ηλικιωμένου από το Βελβεντό Κοζάνης, καθώς σορός άνδρα εντοπίστηκε πλησίον της λίμνης Πολυφύτου.

Ο ηλικιωμένος είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος από τους οικείους του, με τις Αρχές να πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του.

Στις έρευνες, όπως επισημαίνει το ERTNews συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής. Η σορός εντοπίστηκε κοντά στη λίμνη Πολυφύτου και στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές αρχές και διασώστες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την ταυτότητα του άνδρα, ωστόσο όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στο ενδεχόμενο να πρόκειται για τον ηλικιωμένο που αναζητούνταν.

Αναμένεται η διαδικασία της επίσημης ταυτοποίησης της σορού, καθώς και η ιατροδικαστική εξέταση η οποία θα αποσαφηνίσει τα ακριβή αίτια θανάτου.