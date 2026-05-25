Τις εκτιμήσεις του για τα νέα κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, διατύπωσε το πρωί της Δευτέρας ο Ανδρέας Δρυμιώτης

«Η Καρυστιανού θα έχει την τύχη του Κασσελάκη που ήταν διάττων αστέρας», εκτίμησε ότι «θα μπει στη Βουλή και μπορεί να πιάσει διψήφιο ποσοστό», υποστήριξε ο πολιτικός αναλυτής, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Η Καρυστιανού είναι κάτι μεταξύ Δεξιάς και χριστιανισμού και Αγίου Όρους. Αυτή είναι η τιμωρία του Βελόπουλου, όλοι αυτοί που στήριξαν το ξυλόλιο θα τους πάρει η Καρυστιανού» πρόσθεσε .

Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι «το 2015 είχε ένα αφήγημα, δεν έχει πλέον. Η αριστερά τελείωσε» ενώ με αφορμή το τελευταίο βίντεο του πρώην πρωθυπουργού με τη μπάλα στα χρώματα της Μπαρτσελόνα παρατήρησε ότι «το μπλε είναι της πατρίδας αλλά το κόκκινο είναι της Ρωσίας και της Αριστεράς. Το ότι κυβέρνησε η Αριστερά ήταν το μεγαλύτερο καλό που έκανε στον τόπο».

Όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά είπε «δεν τον βλέπω… πες ότι παίρνει 3-4%, γιατί παραπάνω δεν πρόκειται να πάρει. Η Πολιτική Άνοιξη πήρε 5,8% και ήταν πολύ πιο νέος. Ξεφτιλίζεις την υστεροφημία σου μόνο και μόνο για να κάνεις κακό;».

Κατά τον ίδιο στις εκλογές «πρώτος μακράν ο Μητσοτάκης. Έχω αμφιβολίες αν θα παραμείνει δεύτερος ο Ανδρουλάκης γιατί έχει στρίψει το κόμμα πολύ αριστερά γιατί μεταξύ του αντιγράφου και του γνήσιου όπως ο Τσίπρας, θα επιλέξει το γνήσιο. Μετά έρχεται η Καρυστιανού. Δεν αποκλείω και τέταρτο τον Ανδρουλάκη».