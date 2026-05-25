Η αναζήτηση της ευτυχίας είναι ίσως ο πιο κοινός στόχος των ανθρώπων. Άλλοι τη συνδέουν με την επιτυχία, άλλοι με τις σχέσεις, την ασφάλεια ή τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας. Κι όμως, όσο περισσότερο κυνηγάμε την «τέλεια» εκδοχή της ζωής, τόσο πιο εύκολο είναι να νιώσουμε ότι δεν είμαστε αρκετά χαρούμενοι.

Σε μια εποχή όπου τα social media προβάλλουν συνεχώς εικόνες επιτυχίας, ομορφιάς και ευτυχίας, πολλοί άνθρωποι καταλήγουν να συγκρίνουν τη δική τους πραγματικότητα με τις καλύτερες στιγμές των άλλων. Ωστόσο, σύμφωνα με ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές, αυτό που βλάπτει περισσότερο την ευτυχία μας δεν είναι οι δύσκολες μέρες ή τα αρνητικά συναισθήματα, αλλά συγκεκριμένα μοτίβα σκέψης και συμπεριφορές που μας απομακρύνουν από το παρόν και την ουσιαστική ικανοποίηση.

Ενοχές, ντροπή, υπερανάλυση, αδράνεια, φόβος για λάθη και διαρκείς συγκρίσεις είναι μερικοί από τους βασικούς παράγοντες που, όπως εξηγούν οι ειδικοί, μπορούν να μας κρατήσουν παγιδευμένους σε μια μόνιμη αίσθηση ανικανοποίητου. Με λίγα λόγια, η δυστυχία – πολλές φορές – δεν προκύπτει από όσα μας συμβαίνουν, αλλά από τον τρόπο που μαθαίνουμε να αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας και τη ζωή μας.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ευτυχία

Σύμφωνα με ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές στη Huffington Post, ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ευτυχία είναι η απομάκρυνση από το παρόν. Και αυτό συμβαίνει κυρίως μέσα από τρία συναισθήματα: την ντροπή, τις ενοχές και την ανησυχία.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι όταν κάποιος κυριαρχείται από ενοχές ή ντροπή, παραμένει εγκλωβισμένος σε εμπειρίες του παρελθόντος. Αντίστοιχα, η υπερβολική ανησυχία στρέφει διαρκώς το μυαλό στο μέλλον.

Και στις δύο περιπτώσεις, ο άνθρωπος χάνει επαφή με το παρόν. Αυτό, σύμφωνα με τους θεραπευτές, διαταράσσει την αίσθηση ηρεμίας, ικανοποίησης και χαράς.

Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα συναισθήματα, οι ειδικοί προτείνουν την αυτοσυμπόνια, δηλαδή την ικανότητα να φέρεται κάποιος στον εαυτό του με κατανόηση και επιείκεια. Εξίσου σημαντική θεωρείται η εξάσκηση της ενσυνειδητότητας, ώστε το άτομο να επιστρέφει στην παρούσα στιγμή αντί να παγιδεύεται σε σκέψεις για όσα έγιναν ή όσα μπορεί να συμβούν.

Η ευγνωμοσύνη θεωρείται επίσης βασικό εργαλείο απέναντι στην αρνητικότητα. Οι ψυχολόγοι σημειώνουν ότι όταν κάποιος μετατοπίζει την προσοχή του σε όσα ήδη έχει ή σε όσα καταφέρνει, μπορεί να μειώσει σημαντικά την αρνητική αυτοκριτική. Για παράδειγμα, αντί να επικεντρώνεται στην εμφάνιση ή στις αδυναμίες του, μπορεί να αναγνωρίσει όσα του επιτρέπει να κάνει το σώμα του ή τις προσπάθειες που καταβάλλει καθημερινά.

Ο αρνητικός ρόλος της αναβλητικότητας και της αδράνειας

Ένα ακόμη μοτίβο που, σύμφωνα με θεραπευτές, επηρεάζει έντονα την ευτυχία είναι η αδυναμία δράσης. Πολλοί άνθρωποι παραμένουν σε σχέσεις που δεν τους καλύπτουν ή αποφεύγουν επαγγελματικές αλλαγές επειδή αισθάνονται ασφαλείς στη συνήθεια. Άλλοι εγκλωβίζονται σε υπερανάλυση και ατελείωτη σκέψη, χωρίς τελικά να προχωρούν σε καμία ουσιαστική κίνηση.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι πίσω από αυτή τη στάση μπορεί να κρύβονται ο φόβος, το άγχος ή η αναβλητικότητα. Σε άλλες περιπτώσεις, το άτομο ασχολείται υπερβολικά με τα προβλήματα των άλλων, αποφεύγοντας να δει τι χρειάζεται πραγματικά το ίδιο. Η συνεχής ενασχόληση με τις επιλογές, τις σχέσεις ή τα λάθη άλλων ανθρώπων μπορεί να λειτουργεί ως αντιπερισπασμός από τη δική μας ζωή.

Οι θεραπευτές υπογραμμίζουν επίσης ότι η αδράνεια συχνά συνδέεται με αδύναμη σχέση με τον εαυτό. Όταν κάποιος δεν γνωρίζει πραγματικά τι θέλει ή τι τον γεμίζει, δυσκολεύεται να πάρει αποφάσεις που οδηγούν σε περισσότερη χαρά.

Το να χτίσει κανείς μια πιο ευτυχισμένη ζωή απαιτεί συνειδητή δράση. Και αυτή η δράση δεν σημαίνει πάντα «περισσότερα». Μερικές φορές μπορεί να σημαίνει παύση, ξεκούραση ή απομάκρυνση από ό,τι εξαντλεί ψυχικά.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι κάθε πορεία περιλαμβάνει λάθη και αποτυχίες. Όποιος αποφεύγει συνεχώς να κάνει βήματα επειδή φοβάται ότι θα αποτύχει, κινδυνεύει να οδηγηθεί σε μια μορφή «παράλυσης αποφάσεων». Γι’ αυτό προτείνουν τα μικρά, σταθερά βήματα. Οι μεγάλες αλλαγές δεν έρχονται πάντα μέσα από θεαματικές κινήσεις, αλλά συχνά μέσα από μικρές καθημερινές μετατοπίσεις.

Οι συγκρίσεις καταστρέφουν την ικανοποίηση

Ψυχολόγοι στη Huffington Post επισημαίνουν επίσης ότι η συνεχής σύγκριση με τους άλλους αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες που υπονομεύουν την ευτυχία. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στα social media, όπου οι περισσότεροι άνθρωποι παρουσιάζουν μόνο τις πιο όμορφες και επιτυχημένες στιγμές της ζωής τους.

Ακόμη κι αν κάποιος δεν σκέφτεται συνειδητά «θέλω κι εγώ αυτή τη ζωή», η συνεχής έκθεση σε εξιδανικευμένες εικόνες ενεργοποιεί αυτόματα τη σύγκριση. Και δυστυχώς η κοινωνία ενισχύει διαρκώς αυτή τη νοοτροπία.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι όσα βλέπουμε στα social media ή ακούμε από άλλους ανθρώπους δεν αποτυπώνουν ολόκληρη την πραγματικότητα. Οι περισσότεροι μοιράζονται τις καλύτερες στιγμές τους και όχι τις δυσκολίες, τις αποτυχίες ή τις σκοτεινές περιόδους τους.

Την επόμενη φορά που θα δείτε φωτογραφίες από μια λαμπερή εκδήλωση ή μια «τέλεια» ζωή στο διαδίκτυο, θυμηθείτε ότι βλέπετε μόνο ένα μικρό, επιλεγμένο κομμάτι της πραγματικότητας. Οι ειδικοί προτείνουν και μια απλή άσκηση για ενισχύσετε τη θετική εστίαση κόντρα στις ανούσιες συγκρίσεις: Αφήστε τα social media και το κινητό και γράψτε πέντε πράγματα τα οποία αισθάνεστε ευγνωμοσύνη. Θα διαπιστώσετε ότι η ημέρα σας αποκτά έναν διαφορετικό συναισθηματικό τόνο.