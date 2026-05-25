Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε στους φιλάθλους του Ολυμπιακού που είχαν κατακλύσει την πλατεία Κοραή, γιορτάζοντας μαζί τους την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague στην ιστορία του συλλόγου.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της Ρεάλ με 92-85 στον τελικό του Final Four της EuroLeague 2026 και ανέβηκαν ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, προσθέτοντας ακόμη έναν σπουδαίο τίτλο στη συλλογή τους.

Από τις πρώτες ώρες της ημέρας, χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Πειραιά, περιμένοντας με ανυπομονησία την άφιξη των πρωταθλητών Ευρώπης για να τους αποθεώσουν.

Παίρνοντας τον λόγο μπροστά στο ενθουσιώδες πλήθος, ο Βεζένκοβ ανέφερε ότι τέτοιες στιγμές αποτελούσαν όνειρο ζωής για τον ίδιο, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για τη μεγάλη επιτυχία. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα συνέχειας ενόψει των εγχώριων υποχρεώσεων, καλώντας τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα στην προσπάθεια για την κατάκτηση και της Stoiximan GBL.

Τα λόγια του Βεζένκοφ στον κόσμο του Ολυμπιακού: «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί όταν επέστρεφα από την Αμερική το 2024 και ήρθα στην οικογένειά μου ονειρευόμουν αυτές ακριβώς τις στιγμές. Ξέρω ότι περάσαμε μαζί δύσκολα. Τα προηγούμενα χρόνια πονέσαμε. Αλλά θέλω να πω κάτι που αυτή την στιγμή μπορεί να μη μοιάζει σημαντικό, αλλά πάμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα»