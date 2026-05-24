Μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Μαριλού Κατσαφάδου στο αποψινό (24/5) επεισόδιο του Your Face Sounds Familiar, στον ΑΝΤ1, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με τη μεταμόρφωσή της.

Η ηθοποιός ανέλαβε να ενσαρκώσει τη Lola Young, παρουσιάζοντας στη σκηνή το κομμάτι “Messy”, σε ένα απαιτητικό αλλά καλοδουλεμένο act που ξεχώρισε για την ενέργεια και την ερμηνεία του.

Η εμφάνισή της απέσπασε θετικά σχόλια από την κριτική επιτροπή, η οποία αναγνώρισε την προσπάθεια και το αποτέλεσμα της μεταμόρφωσης. Μάλιστα, ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η αντίδραση της Ρένας Μόρφη, η οποία εμφανώς συγκινημένη σηκώθηκε από τη θέση της και την αγκάλιασε ξυπόλυτη, σε μια αυθόρμητη κίνηση επιδοκιμασίας.

Η Μαριλού Κατσαφάδου δήλωσε στη συνέχεια πως αντιμετώπισε το συγκεκριμένο act ως μια προσωπική πρόκληση, σημειώνοντας ότι η εμπειρία αυτή είχε για την ίδια ξεχωριστή σημασία.