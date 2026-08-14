Ο Μάρκος και η Λευκή παίρνουν τον λόγο. Οι δύο κεντρικοί ήρωες της νέας μεγάλης σειράς εποχής του ΑΝΤ1, «Κρίνο & Αγκάθι», συστήνονται στο κοινό μέσα από ένα νέο βίντεο και αποκαλύπτουν, με τα δικά τους λόγια, την ιστορία που θα αλλάξει για πάντα τις ζωές τους.

Μέσα από έναν διάλογο, ο Μάρκος Αρβανίτης και η Λευκή Δρογούτη μιλούν για τον έρωτα που τους ένωσε, τα μυστικά που τους χωρίζουν, την εκδίκηση που καθορίζει τις αποφάσεις τους και τις αλήθειες που έρχονται στην επιφάνεια ύστερα από χρόνια σιωπής.

Ένας μεγάλος έρωτας. Ένα καλά οργανωμένο σχέδιο. Ένα παρελθόν που επιστρέφει για να ζητήσει λογαριασμό.

Το ταξίδι του Μάρκου και της Λευκής μόλις ξεκινά.