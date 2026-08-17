Οριστικά εκτός των βουλευτικών εκλογών του Σεπτεμβρίου έμεινε το Γιάμπλακο (Yabloko) στη Ρωσία, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την έφεση που είχε ασκήσει το φιλελεύθερο και αντιπολεμικό κόμμα κατά της απόφασης αποκλεισμού του.

Με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, παρέμεινε σε ισχύ η ετυμηγορία της προηγούμενης εβδομάδας, η οποία είχε ακυρώσει την εγγραφή του ομοσπονδιακού ψηφοδελτίου του Γιάμπλακο και είχε αποκλείσει από την πανρωσική κομματική λίστα τη μοναδική εγγεγραμμένη πολιτική δύναμη που ζητούσε ανοιχτά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ακροαματική διαδικασία στη Μόσχα πραγματοποιήθηκε υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία, ενώ δεκάδες υποστηρικτές του κόμματος που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο προσήχθησαν. Ρωσικά ανεξάρτητα μέσα ανέφεραν ότι ο αριθμός των προσαχθέντων ενδέχεται να ξεπέρασε τους 70, ενώ μεταξύ αυτών βρίσκονταν και ανήλικοι. Ορισμένοι αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Η εξέλιξη αυτή έκλεισε τη δικαστική μάχη του Γιάμπλακο για τη συμμετοχή του στο πανρωσικό ψηφοδέλτιο των επερχόμενων εκλογών. Μεταξύ των αιτιάσεων που είχαν γίνει δεκτές στην αρχική απόφαση περιλαμβάνονταν παραβιάσεις των κανόνων χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας, καθώς και ζητήματα που αφορούσαν το προεκλογικό υλικό και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το Γιάμπλακο είχε απορρίψει τις κατηγορίες και είχε υποστηρίξει ότι δεν είχε λάβει παράνομη χρηματοδότηση από το εξωτερικό.

Η προσφυγή του «Ροντίνα» και οι κατηγορίες κατά του Γιάμπλακο

Η αγωγή κατά του Γιάμπλακο είχε κατατεθεί από το «Ροντίνα», ένα μικρό εθνικιστικό κόμμα που υποστηρίζει το Κρεμλίνο.

Ο ηγέτης του «Ροντίνα» είχε κατηγορήσει το Γιάμπλακο ότι αποτελούσε ένα κίνημα που υποστηριζόταν από τη Δύση και επιδίωκε να υπονομεύσει τόσο την εκλογική διαδικασία όσο και την ίδια τη Ρωσία. Το Γιάμπλακο είχε απορρίψει τους ισχυρισμούς αυτούς, υποστηρίζοντας ότι εξέφραζε τη θέληση εκατομμυρίων Ρώσων που επιθυμούσαν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Το κόμμα αποτελούσε τη μοναδική εγγεγραμμένη πολιτική δύναμη στη Ρωσία που είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και του τερματισμού της πολεμικής σύγκρουσης.

Ριμπακόφ: Να έχουν οι πολίτες τη δυνατότητα να «ψηφίσουν για την ειρήνη»

Κατά την εξέταση της έφεσης, ο πρόεδρος του Γιάμπλακο, Νικολάι Ριμπακόφ, είχε ζητήσει από τους δικαστές να ανατρέψουν την προηγούμενη απόφαση. Είχε προειδοποιήσει ότι ο αποκλεισμός του κόμματος θα αποτελούσε, κατά την άποψή του, πλήγμα για τον ίδιο τον θεσμό των εκλογών, ενώ είχε καλέσει το δικαστήριο να επιτρέψει στους πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να «ψηφίσουν για την ειρήνη». Τα επιχειρήματά του, ωστόσο, δεν έγιναν δεκτά και το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την έφεση.

Δεκάδες προσαγωγές έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο

Έξω από το δικαστικό μέγαρο, η κατάσταση ήταν τεταμένη από νωρίς το πρωί. Αστυνομικοί και δυνάμεις της Ρωσικής Εθνοφρουράς είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή και πραγματοποιούσαν ελέγχους σε όσους πλησίαζαν το κτίριο.

Αρχικά το Γιάμπλακο είχε κάνει λόγο για τουλάχιστον 35 προσαγωγές, αριθμό που είχε επιβεβαιώσει εν μέρει και πηγή των ρωσικών αρχών στο Interfax. Αργότερα, ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και η οργάνωση OVD-Info ανέβασαν τον αριθμό σε περισσότερους από 55, ενώ η Mediazona έκανε λόγο για πιθανώς περισσότερους από 70 ανθρώπους που μεταφέρθηκαν σε τέσσερα αστυνομικά τμήματα.

Ανάμεσα στους προσαχθέντες βρίσκονταν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και ανήλικοι, ενώ ορισμένοι από όσους μεταφέρθηκαν στα αστυνομικά τμήματα αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Παρότι η ακροαματική διαδικασία είχε χαρακτηριστεί ανοικτή, το Γιάμπλακο είχε καταγγείλει ότι δεν επετράπη η είσοδος απλών υποστηρικτών του στην αίθουσα και ότι παρόντες ήταν μόνο οι διάδικοι και διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι.

Την ίδια ημέρα καταδικάστηκε σε 11 χρόνια φυλακή αντιπρόεδρος του Γιάμπλακο

Η απόρριψη της έφεσης συνέπεσε με μία ακόμη βαριά εξέλιξη για το κόμμα. Ο Λεβ Σλόσμπεργκ, αντιπρόεδρος του Γιάμπλακο και μία από τις γνωστότερες αντιπολεμικές φωνές στη Ρωσία, καταδικάστηκε σε 11 χρόνια και έναν μήνα σε σωφρονιστική αποικία.

Είχε κατηγορηθεί για δυσφήμηση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και διάδοση «ψευδών πληροφοριών» σχετικά με τον στρατό. Ο ίδιος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες και είχε χαρακτηρίσει τη δίωξή του πολιτική. Στην τελευταία αγόρευσή του είχε επαναλάβει την έκκλησή του για άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Οι δύο εξελίξεις μέσα στην ίδια ημέρα ενέτειναν την πίεση στο Γιάμπλακο, ένα κόμμα που κάποτε αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες φιλελεύθερες δυνάμεις της μετασοβιετικής Ρωσίας, αλλά πλέον διαθέτει περιορισμένη παρουσία σε περιφερειακά κοινοβούλια και καμία έδρα στην Κρατική Δούμα.

Με την απόρριψη της έφεσης, ο αποκλεισμός του Γιάμπλακο οριστικοποιήθηκε και το κόμμα έμεινε εκτός του πανρωσικού ψηφοδελτίου των βουλευτικών εκλογών του Σεπτεμβρίου.