Στο νοσοκομείο εισήχθη εκτάκτως ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας έπειτα από προγραμματισμένο ιατρικό έλεγχο, όπως ανακοίνωσε το παλάτι του Όσλο, χορηγώντας παράλληλα στον 89χρονο ηγεμόνα δεκαπενθήμερη άδεια ανάρρωσης.

Οι παρενέργειες της θεραπείας και η αναιμία

Η εισαγωγή του γηραιότερου μονάρχη της Ευρώπης κρίθηκε απαραίτητη εξαιτίας επιπλοκών που παρουσιάστηκαν από τη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθεί. Ο Νορβηγός ηγεμόνας ταλαιπωρείται από αιμολυτική αναιμία, μια πάθηση του αίματος κατά την οποία τα ερυθρά αιμοσφαίρια καταστρέφονται με ασυνήθιστα ταχείς ρυθμούς, προκαλώντας στον οργανισμό έντονη αδιαθεσία, ωχρότητα και δυσκολία στην αναπνοή.

Στη σχετική τοποθέτησή της, η βασιλική οικογένεια περιέγραψε τα αίτια της νοσηλείας:

«Ο βασιλιάς έλαβε θεραπεία με κορτιζόνη τις τελευταίες εβδομάδες. Η θεραπεία αυτή προκάλεσε κατακράτηση υγρών στον οργανισμό του, κάτι που απαιτεί νοσοκομειακή νοσηλεία».

Η ανάληψη καθηκόντων από τον Χάακον και η άρνηση παραίτησης

Για όσο διάστημα ο μονάρχης θα βρίσκεται σε στάδιο αποκατάστασης, τα ηνία του κράτους περνούν στον γιο του. Ο πρίγκιπας διάδοχος Χάακον εκτελεί χρέη αντιβασιλέα για τις επόμενες δύο εβδομάδες, αναλαμβάνοντας το σύνολο των θεσμικών αρμοδιοτήτων.

Ο Νορβηγός ηγεμόνας, που βρίσκεται στον θρόνο από το 1991, έχει αντιμετωπίσει σειρά θεμάτων υγείας τα τελευταία χρόνια, έχοντας προχωρήσει στην τοποθέτηση βηματοδότη και περιορίζοντας αισθητά τη φυσική του παρουσία στις δημόσιες υποχρεώσεις.

Παρά τις ιατρικές περιπέτειες, ο ίδιος έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει το αξίωμά του, ξεκαθαρίζοντας τη στάση του: «Έδωσα όρκο ζωής ενώπιον του νορβηγικού κοινοβουλίου».