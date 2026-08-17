Τον αποκλεισμό στον τρίτο γύρο του Cincinnati Open, γνώρισε η Μαρία Σάκκαρη από την Ίγκα Σφιόντεκ.

Η Ελληνίδα τενίστρια ξεκίνησε πολύ δυναμικά απέναντι στην Πολωνή Νο.9 της παγκόσμιας κατάταξης, ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη και ηττήθηκε με ανατροπή 2-1 σετ (6-4, 1-6, 1-6) μετά από 1 ώρα και 59 λεπτά αγώνα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την Σάκκαρη, η οποία χάρη στα καλά της σερβίς, μπόρεσε να φτάσει στην κατάκτηση του σετ με 6-4.

Η συνέχεια ωστόσο δεν ήταν ανάλογη, αφού η 25χρονη Πολωνή ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και δυσκόλεψε αρκετά τη Σάκκαρη και πήρε το σετ με 6-1.

Παρόμοιο ήταν το σκηνικό και στο τρίτο και τελευταίο σετ, εκεί όπου η Σφιόντεκ με δύο διαδοχικά break στο σερβίς της Σάκκαρη, προηγήθηκε με 4-0, φτάνοντας έτσι με άνεση στο 6-1.