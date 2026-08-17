Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας σε δασική έκταση στη θέση Λαγόξυλο, στο Καρπενήσι, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 21:30, στην περιοχή που βρίσκεται κατά μήκος της επαρχιακής οδού Καρπενησίου – Προυσού.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στη δασική έκταση με στόχο τον περιορισμό του μετώπου και την αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσής του.

Στο σημείο και ανακριτικό κλιμάκιο

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης, κινητοποιήθηκε και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.