Μια οικογενειακή τραγωδία που δύσκολα χωρά ανθρώπινος νους συγκλονίζει τον Βόλο. Ο 56χρονος Κωνσταντίνος Κατσαρός έχασε τη ζωή του μετά από σοβαρό τροχαίο στον δρόμο Βόλου – Διμηνίου, τον ίδιο οδικό άξονα όπου περίπου δυόμισι χρόνια νωρίτερα είχε τραυματιστεί θανάσιμα ο μόλις 21 ετών γιος του, Δημήτρης.

Ο 56χρονος, πατέρας τριών παιδιών, άφησε την τελευταία του πνοή στο Νοσοκομείο Βόλου ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, έχοντας υποστεί βαρύτατα τραύματα από το τροχαίο που είχε σημειωθεί το απόγευμα της προηγούμενης Παρασκευής.

Η αδελφή του, Γεωργία Κατσαρού, ξέσπασε στο μέσο taxydromos.gr για τον δρόμο όπου η οικογένειά της θρήνησε μέσα σε λίγα χρόνια δύο ανθρώπους.

«Μου σκοτώσανε τον αδερφό μου. Σε αυτόν τον δρόμο, που χάσαμε και τον ανιψιό μου. Σε αυτόν τον καταραμένο δρόμο», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τον δρόμο προς το Διμήνι «καρμανιόλα».

Είχε αγοράσει το μηχανάκι μόλις την προηγούμενη ημέρα

Ο Κωνσταντίνος Κατσαρός επέστρεφε στο σπίτι του στο Διμήνι οδηγώντας δίκυκλο μοτοποδήλατο, το οποίο, σύμφωνα με τοπικά μέσα, είχε αγοράσει μόλις την προηγούμενη ημέρα προκειμένου να εξυπηρετεί τις μετακινήσεις του.

Στο ύψος αποθήκης, φορτηγό φέρεται να βγήκε από επιχείρηση κάθετα στο οδόστρωμα. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε η αδελφή του θύματος, ο 56χρονος πάτησε και τα δύο φρένα προκειμένου να σταματήσει το μηχανάκι.

«Έπεσε, σύρθηκε στο οδόστρωμα και το φορτηγό τον πέρασε από πάνω», ανέφερε η ίδια περιγράφοντας το δυστύχημα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον 56χρονο εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου.

Ο άνδρας είχε υποστεί εξαιρετικά σοβαρές κακώσεις στην περιοχή της λεκάνης και των κάτω άκρων. Υποβλήθηκε σε επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και πέθανε από ακατάσχετη εσωτερική αιμορραγία.

«Πιστεύαμε ότι θα το ξεπερνούσε»

Η αδελφή του 56χρονου περιέγραψε τις δραματικές ώρες που ακολούθησαν το τροχαίο και την αρχική ελπίδα της οικογένειας ότι θα μπορούσε να ξεπεράσει τον σοβαρό τραυματισμό του.

Όπως είπε στον «Ταχυδρόμο», ο αδελφός της δεν είχε χτυπήσει στο κεφάλι και οι συγγενείς του πίστευαν αρχικά ότι θα τα κατάφερνε. Τα τραύματά του, ωστόσο, από τη λεκάνη και κάτω ήταν βαρύτατα και τελικά υπέκυψε από την εσωτερική αιμορραγία ανήμερα της Παναγίας.

Στον ίδιο δρόμο είχε χαθεί ο 21χρονος γιος του

Η τραγωδία παίρνει ακόμη πιο δραματικές διαστάσεις καθώς η οικογένεια είχε ήδη βιώσει μια ανείπωτη απώλεια στον ίδιο δρόμο.

Τον Οκτώβριο του 2023, ο 21χρονος Δημήτρης Κατσαρός, γιος του Κωνσταντίνου, είχε εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο στην οδό Διμηνίου. Το δίκυκλο που οδηγούσε είχε συγκρουστεί με όχημα που κινούνταν στην περιοχή.

Ο νεαρός είχε τραυματιστεί βαρύτατα και έδωσε μάχη για περίπου τέσσερις μήνες προκειμένου να κρατηθεί στη ζωή. Τελικά δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Περίπου δυόμισι χρόνια αργότερα, στον ίδιο δρόμο, η οικογένεια έχασε και τον πατέρα του.

«Δύο παιδιά μένουν ορφανά»

Η Γεωργία Κατσαρού μίλησε για το νέο χτύπημα που δέχθηκε η οικογένεια, σημειώνοντας πως μετά τον θάνατο του αδελφού της «δύο παιδιά μένουν ορφανά».

Η κηδεία του Κωνσταντίνου Κατσαρού είχε προγραμματιστεί για τις 17:00 της Δευτέρας στον Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού, στο Διμήνι.

Για τους συγγενείς του, όμως, το νέο δυστύχημα άνοιξε ξανά μια πληγή που δεν είχε προλάβει να κλείσει, με πατέρα και γιο να χάνουν τη ζωή τους μέσα σε διάστημα λίγων ετών στον ίδιο δρόμο προς το Διμήνι.