Ο Λάζαρος Ρότα εκπροσώπησε τους παίκτες της ΑΕΚ στην σημερινή συνέντευξη Τύπου, ενόψει του αγώνα της Ένωσης με την Λέφσκι Σόφιας.

Ο αμυντικός της ΑΕΚ, τόνισε στις δηλώσεις του χαρακτηριστικά πως κάθε παίκτης θέλει να παίξει στο Champions League και οι παίκτες της ΑΕΚ θα δώσουν και την ψυχή τους για να προκριθούν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λάζαρου Ρότα:

«Δεν ωφελεί σε κάτι να σχολιάζουμε παιχνίδια που έχουν περάσει. Κάθε ματς είναι διαφορετικό. Το Champions League είναι κάτι που ονειρευόμαστε όλοι από μικροί. Κάθε παίκτης έχει το δικό του κίνητρο και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το καταφέρουμε.

Η αλήθεια είναι ότι, όταν είσαι παιδί, ονειρεύεσαι να ακούσεις τον ύμνο και να παίξεις στη μεγαλύτερη διοργάνωση. Όλα τα παιδιά ξέρουν πόσο σημαντικά είναι αυτά τα παιχνίδια. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, αφοσιωμένοι και να δώσουμε την ψυχή μας, τόσο σε αυτό το παιχνίδι όσο και στο επόμενο».