Συναγερμός σήμανε στη Σίφνο, καθώς έπεσε ελικόπτερο στην περιοχή Θόλος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για ιδιωτικό ελικόπτερο, χωρίς να είναι γνωστό αν έπεσε κατά την απογείωση ή την προσγείωση.

Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις, καθώς το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ ο ΑΝΤ1 ανέφερε ότι εντόπιστηκαν και οι τρεις επιβαίνοντες χωρίς τις αισθήσεις τους.

Συγκεκριμένα, επιχειρούν 2 πυροσβέστες με 1 όχημα, ενώ μεταβαίνει ομάδα διάσωσης απο Σύρο με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος.

Το topontiki.gr δημοσίευσε βίντεο από το σημείο που έπεσε το ελικόπτερο και διακρίνεται η φωτιά που ξέσπασε: