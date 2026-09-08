Κολομβιανός υπαξιωματικός που υπηρετεί στη γαλλική Λεγεώνα των Ξένων κατάφερε να αποδράσει από αντάρτες οι οποίοι τον είχαν απαγάγει και τον κρατούσαν αιχμάλωτο. Ύστερα από τέσσερις ημέρες περιπλάνησης, έφτασε σε σημείο όπου μπόρεσε να παραδοθεί στις αρχές.

Πηγή των κολομβιανών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε τη Δευτέρα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο στρατιωτικός βρίσκεται πλέον υπό προστασία, καθώς υπάρχουν φόβοι για ενδεχόμενα «αντίποινα» σε βάρος του.

Ο δεκανέας Χοσέ Ολχέρ Μέλο Τσάρι, που απήχθη την 6η Αυγούστου από ομάδα διαφωνούντων των πρώην Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC), επέζησε χάρη «στη στρατιωτική εκπαίδευσή του», έκρινε η πηγή, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ο τριαντάρης απήχθη ενώ κυκλοφορούσε σε δρόμο στη Ναρίνιο (νοτιοδυτικά), περιοχή όπου δρουν οργανώσεις οι οποίες συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών και την εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων.

José Olger Melo Charry, soldat colombien de la Légion étrangère française enlevé début août, a réussi à s’échapper après être resté plusieurs jours seul dans la nature.



Le 6 août dernier, alors qu’il était en permission, José Olger Melo Charry avait été enlevé dans le… pic.twitter.com/VNSVUaq1hQ — Forces Spéciales Françaises 🌟 (@Fs_francaises_) September 7, 2026

Ταξίδευε μαζί με γυναίκα, η οποία απήχθη μαζί του, αλλά απελευθερώθηκε μερικές ώρες αργότερα, σύμφωνα με τις αρχές.

Την Πέμπτη, ο λεγεωνάριος ξέφυγε και, έπειτα από τέσσερις ημέρες πορείας, παρουσιάστηκε στις αρχές στην Πολικάρπα, στον νομό Ναρίνιο.

Κατόπιν μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην Πάστο, σύμφωνα με αξιωματικό του στρατού. Ο άνδρας «υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις» και του προσφέρθηκε «ψυχολογική υποστήριξη».

Φυλασσόμενος από τις δυνάμεις ασφαλείας της Κολομβίας, «ανησυχεί για συγγενείς του στην περιοχή», κατά την πηγή.

Οι ένοπλες δυνάμεις δεν γνωρίζουν ακόμη τις ακριβείς περιστάσεις της απόδρασής του.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι απαγωγείς ουδέποτε ζήτησαν λύτρα.

Η Λεγεώνα των Ξένων είναι μάχιμη δύναμη του γαλλικού στρατού ξηράς, στην οποία είναι ενταγμένοι περίπου 9.000 στρατιωτικοί διαφόρων εθνικοτήτων. Διοικείται ουσιαστικά από γάλλους αξιωματικούς.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Γαλλίας, ο δεκανέας, που δεν έχει γαλλική υπηκοότητα, είχε άδεια, που όμως προέβλεπε πως θα παρέμενε στην επικράτεια της μητροπολιτικής Γαλλίας, όχι πως θα ταξίδευε στην Κολομβία.

Την ευθύνη για την απαγωγή του ανέλαβε με ανακοίνωσή της στα γαλλικά το Γενικό Κεντρικό Επιτελείο (EMC), η κυριότερη παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC, που απορρίπτει τη συμφωνία ειρήνης του 2016.

Η παράταξη, που δρα κυρίως στους νομούς Βάγιε δελ Κάουκα και Κάουκα (νοτιοδυτικά), έχει επικεφαλής αντάρτη γνωστό με το ψευδώνυμο Ιβάν Μορδίσκο, που θεωρείται το πλέον καταζητούμενο πρόσωπο στην Κολομβία. Απείλησε την κυβέρνηση πως θα αντιμετώπιζε με τα όπλα και ότι η ευθύνη θα ανήκε στις αρχές για «οποιαδήποτε απόπειρα στρατιωτικής επιχείρησης διάσωσης που θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του αιχμαλώτου πολέμου».

Η Κολομβία είναι αντιμέτωπη με το χειρότερο κύμα βίας της τελευταίας δεκαετίας, μετά την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης που οδήγησε στον αφοπλισμό και τη διάλυση των FARC, με διάφορες ένοπλες οργανώσεις να συγκρούονται για τον έλεγχο κυρίως της διακίνησης κοκαΐνης.

Μπροστά σε σειρά επιθέσεων, δολοφονιών και απαγωγών την περασμένη χρονιά, ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, πρόεδρος για έναν μήνα, διέταξε αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον στρατοπέδων ανταρτών. Ο νέος αρχηγός του κράτους, που ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά, εξελέγη υποσχόμενος να ασκήσει πολιτική χωρίς κανένα έλεος εναντίον παρατάξεων ανταρτών και διακινητών ναρκωτικών, με την υποστήριξη συμμάχων του, των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Τα εξήντα και πλέον χρόνια της εμφύλιας ένοπλης σύρραξης, ένοπλες οργανώσεις της Κολομβίας έχουν κάνει χιλιάδες απαγωγές, για λύτρα, εκβιάσεις ή άσκηση πολιτικής πίεσης.

Μια από τις πιο γνωστές υποθέσεις αυτής της φύσης στη χώρα της Λατινικής Αμερικής ήταν η απαγωγή και η κράτηση για έξι χρόνια της γαλλοκολομβιανής υποψήφιας για την προεδρία Ίνγκριντ Μπετανκούρ το 2002, ενώ έκανε προεκλογική εκστρατεία. Απελευθερώθηκε το 2008, σε στρατιωτική επιχείρηση.