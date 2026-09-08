Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το τέλος των μετρητών στα ενοίκια. Από την 1η Οκτωβρίου 2026, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές θα πρέπει να περνούν υποχρεωτικά από το τραπεζικό σύστημα για την εξόφληση των μισθωμάτων, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ο λογαριασμός θα είναι βαρύς και για τις δύο πλευρές.

Οι ενοικιαστές που θα επιμένουν στα μετρητά θα κινδυνεύουν να χάσουν την επιστροφή ενός ενοικίου τον χρόνο, καθώς και στεγαστικές ενισχύσεις που συνδέονται με τη μίσθωση. Οι ιδιοκτήτες, από την πλευρά τους, θα χάνουν την έκπτωση 5% επί του εισοδήματος από ακίνητα, με αποτέλεσμα να φορολογούνται για υψηλότερο ποσό.

Ο νέος κανόνας καλύπτει κάθε μίσθωση, από την κύρια κατοικία και τη φοιτητική στέγη έως τα επαγγελματικά ακίνητα. Το ενοίκιο θα εξοφλείται μέσω τραπεζικού λογαριασμού, με μεταφορά μέσω e-banking ή άλλο τραπεζικό μέσο, ενώ η συναλλαγή θα αποτελεί το αποδεικτικό της πληρωμής. Το μέτρο ανοίγει παράλληλα τον δρόμο για νέες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. Μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), η ΑΑΔΕ θα μπορεί να αντιπαραβάλλει τις πληρωμές που περνούν από τις τράπεζες με τα δηλωμένα μισθωτήρια και τις φορολογικές δηλώσεις, βάζοντας στο ραντάρ περιπτώσεις αδήλωτων ή υποδηλωμένων ενοικίων.

Για τους ενοικιαστές, η πληρωμή εκτός τραπεζικού συστήματος θα μπορεί να κοστίσει ακριβά. Ακόμη και αν πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, θα αποκλείονται από το στεγαστικό επίδομα και από την επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως. Η επιστροφή φθάνει έως τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, ποσό που προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί.

Αντίστοιχα, οι ιδιοκτήτες που θα συνεχίσουν να εισπράττουν ενοίκια εκτός τραπεζικού συστήματος θα χάνουν την αυτόματη έκπτωση 5% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από μισθώματα. Πρόκειται για έκπτωση που σήμερα αναγνωρίζεται χωρίς δικαιολογητικά και η απώλειά της θα οδηγεί σε υψηλότερο φορολογητέο εισόδημα και, κατά συνέπεια, μεγαλύτερο φόρο.

Λιγότερος φόρος για τα ενοίκια

Την ίδια ώρα, το 2027 φέρνει ελαφρύτερο φορολογικό λογαριασμό για ιδιοκτήτες με ετήσια εισοδήματα από ακίνητα άνω των 12.000 ευρώ. Με τη νέα φορολογική κλίμακα, η οποία εφαρμόζεται στα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2026 και θα δηλωθούν το 2027, καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 25%. Έτσι, τα πρώτα 12.000 ευρώ φορολογούνται με 15%, το τμήμα του εισοδήματος από 12.001 έως 24.000 ευρώ με 25%, από 24.001 έως 35.000 ευρώ με 35% και το τμήμα πάνω από τις 35.000 ευρώ με 45%.