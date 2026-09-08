Για αλλαγή του καιρού τον Σεπτέμβριο κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Σάκης Αρναούτογλου, από το Σαββατοκύριακο και κυρίως προς τις 13 με 14 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει, μέχρι και την Παρασκευή ο καιρός μένει σχετικά ήσυχος στην Ελλάδα, με λίγα και τοπικά φαινόμενα, αρκετή ηλιοφάνεια και το μελτέμι να επιμένει κυρίως στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά και προς Παρασκευή και Σάββατο φτάνει κατά τόπους γύρω στους 33 με 34 βαθμούς.

Από το Σαββατοκύριακο και κυρίως προς τις 13 με 14 Σεπτεμβρίου αρχίζει να φαίνεται πιο ενδιαφέρουσα μεταβολή από τα δυτικά.

Ο Σάκης Αρναούτογλου συνοδεύει την ανάρτησή του με βίντεο που δημοσίευσε στο YouTube με προγνωστικούς χάρτες που αποτυπώνουν την αλλαγή αυτή του καιρού.

Ο καιρός σήμερα – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα νοτιότερα νησιά του Ιονίου και στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανόν στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της Πελοποννήσου να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και η μέγιστη θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Θερμοκρασίες ελάχιστες και μέγιστες