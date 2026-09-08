Σε ρυθμούς κανονικότητας εισέρχεται και πάλι η κυβέρνηση μετά το τριήμερο της ΔΕΘ, με τον πρωθυπουργό να μεταβαίνει σήμερα στο Ελ Αλαμέιν, όπου στις 12:00 θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Λίγη ώρα αργότερα θα διεξαχθεί η τριμερής συνάντηση των ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Παράλληλα, στην Αθήνα συνεχίζεται η εξειδίκευση των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τα μέτρα για την ενέργεια να παίρνουν σειρά.

Η τριμερής της Αιγύπτου αποκτά ιδιαίτερη σημασία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, καθώς υπάρχει έντονη κινητικότητα τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο όσο και στη Μέση Ανατολή.

Αθήνα, Λευκωσία και Κάιρο αναμένεται να επαναβεβαιώσουν τη στρατηγική σχέση που έχουν οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια και αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς στο κάδρο είναι τόσο η αλλαγή στη στάση της Τουρκίας, η κατάσταση στη Λιβύη και βεβαίως η κλιμακούμενη ένταση στις σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ.

Στην ατζέντα των ηγετών αναμένεται να βρεθεί ένα ευρύ πλέγμα ζητημάτων, από τη Λιβύη και τις θαλάσσιες ζώνες έως την ενεργειακή συνεργασία.

Όπως τόνιζαν κυβερνητικά στελέχη, τα τελευταία χρόνια ο πρωθυπουργός έχει φροντίσει να οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης και σε προσωπικό επίπεδο με την ηγεσία της Αιγύπτου και η Ελλάδα εντείνει τις κινήσεις της ώστε να έχει καταστεί μια «γέφυρα» μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του Κόλπου.

Αθήνα και Κάιρο έχουν μια σχέση γεωπολιτική, στρατιωτική, αλλά και ενεργειακή, με κορυφαία έκφραση της σχέσης αυτής στα ενεργειακά το σημαντικό έργο της διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας, που θα συνδέει την Ελλάδα με την Αίγυπτο, το έργο GREGY, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το έργο αυτό φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν ενεργειακό διάδρομο από τη Βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα και την ευρωπαϊκή αγορά.

Η παρουσία του Νίκου Χριστοδουλίδη δεν είναι αμελητέα, καθώς αναμένεται να συζητηθεί το ενδιαφέρον του Καΐρου για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου της Κύπρου.

Με αυτόν τον τρόπο, εξηγούσαν συνεργάτες του πρωθυπουργού, Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος επιχειρούν να συνδέσουν τη γεωπολιτική τους συνεργασία με συγκεκριμένα ενεργειακά σχέδια, τα οποία αποκτούν μεγαλύτερη σημασία υπό το πρίσμα της προσπάθειας της Ευρώπης να διαφοροποιήσει τις πηγές και τους δρόμους της ενέργειας.

Στο τραπέζι δεν αποκλείεται να πέσει και το ζήτημα της Τουρκίας, η οποία έχει ανεβάσει τους τόνους το τελευταίο διάστημα απέναντι στην Ελλάδα, η οποία δια του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ξεκαθαρίσει ότι είμαστε μια χώρα ειρηνική, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Ο πρωθυπουργός, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση.