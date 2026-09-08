Ο Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε μεγάλη πτώση στις τιμές του πετρελαίου σε περίπτωση επικράτησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση με το Ιράν, συνδέοντας την έκβαση των στρατιωτικών επιχειρήσεων με το κόστος των καυσίμων για τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Μέσω ανάρτησης στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση θα είναι γρήγορη και ιδιαίτερα αισθητή στις αντλίες. Ειδικότερα, υποστήριξε ότι το πετρέλαιο θα υποχωρήσει αρχικά στα 3 δολάρια ανά γαλόνι και στη συνέχεια θα πέσει κάτω ακόμη και από το όριο των 2 δολαρίων.

Οι προβλέψεις του Τραμπ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Αμερικανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικά αυξημένο κόστος καυσίμων, με τη μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ να κινείται γύρω στα 4,15 δολάρια ανά γαλόνι.

Το Ιράν απειλεί με περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο

Νέα ένταση προκαλεί η προειδοποίηση της Τεχεράνης προς την Ουάσινγκτον, με τον επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, να ανακοινώνει ότι σχεδιάζεται η επιβολή περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό Κόλπο. Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο τα μέτρα να επεκταθούν, φτάνοντας έως και σε πλήρη αποκλεισμό της περιοχής γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Η ιρανική πλευρά συνδέει ευθέως αυτή την κίνηση με τις οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ρεζάι αναφέρθηκε επίσης στις τελευταίες πυραυλικές εκτοξεύσεις της χώρας του, χαρακτηρίζοντάς τες «σαφή προειδοποίηση» προς την Ουάσινγκτον.

Σε μήνυμά του στην πλατφόρμα X, ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν κατέστησε σαφές ότι η Τεχεράνη εξετάζει την αξιοποίηση της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο ως μέσο αντίδρασης στις οικονομικές πιέσεις που δέχεται.

«Ο οικονομικός πόλεμος θα αντιμετωπιστεί με μια ζώνη αποκλεισμού στη θάλασσα κατά μήκος του Περσικού Κόλπου μέχρι την περίμετρο του αποκλεισμού», δήλωσε χαρακτηριστικά.

In recent days,Washington has received a clear warning from Iran’s new missiles. Economic warfare will be met by a maritime exclusion zone across the Persian Gulf to the blockade perimeter.The operational posture toward U.S. warships and bases has been fundamentally recalibrated. — محسن رضایی (@ir_rezaee) September 7, 2026

Ο Ρεζάι υποστήριξε ακόμη ότι οι ιρανικές δυνάμεις βρίσκονται πλέον σε διαφορετικό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας απέναντι στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, κάνοντας ειδική αναφορά στις δυνάμεις και στα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ.