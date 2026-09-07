Ο Σύνδεσμος βετεράνων των Ολυμπιακού, έστειλε την αγάπη του στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε ο Μαροκινός φορ.

Οι Βετεράνοι σε επιστολή προς τον Ελ Κααμπί έστειλαν τις ευχές τους για ταχεία ανάρρωση, επισημαίνοντας παράλληλα πως όλοι τον περιμένουν να τον δουν ξανά στα γήπεδα.

Αναλυτικά η επιστολή των βετεράνων προς τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί:

«Αγαπημένε μας υπέροχε ποδοσφαιριστή και άνθρωπε του Ολυμπιακού μας, το ΔΣ και τα μέλη του Συνδέσμου μας, εκ των οποίων πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν περάσει σοβαρούς τραυματισμούς και γνωρίζουν το δράμα και την ψυχολογική πίεση που έχεις.

Σου εύχονται να έχεις δύναμη και υπομονή και σίγουρα θα ξεπεράσεις τον τραυματισμό σου διότι είσαι δυνατός και δίπλα σου έχεις και σε στηρίζει όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού.

Σε περιμένουμε με αγάπη, να σε δούμε ξανά στα γήπεδα, εσένα που είσαι από τους κορυφαίους επιθετικούς στην ιστορία του Ολυμπιακού μας».

Επίσκεψη από τον Ελ Αραμπί

Στο μεταξύ, εκτός από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, επισκέφθηκε στην κλινική του Ιατρικού Αθηνών στο Παλαιό Φάληρο, ο άλλοτε συμπαίκτης και καλός του φίλος στον Ολυμπιακό και την Εθνική ομάδα Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Οι δύο Μαροκινοί άσοι φωτογραφήθηκαν, με τον Ελ Αραμπί να ανεβάσει στα social media τη σχετική φωτογραφία και να εύχεται ταχεία ανάρρωση στον νυν σέντερ φορ του Πειραιώτικου συλλόγου.

Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί κατά τη θητεία του στον Ολυμπιακό από το 2019 έως και το 2024 κατέγραψε συνολικά 225 εμφανίσεις, σκοράροντας 95 γκολ και μοιράζοντας 25 ασίστ. Στο ίδιο διάστημα κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Ελλάδας, ένα Κύπελλο και φυσικά το Conference League το 2024.