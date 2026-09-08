Οι Πυξ Λαξ βρέθηκαν καλεσμένοι το απόγευμα της Δευτέρας (7/6/26) στην εκπομπή «Studio στις 3», όπου ο Μπάμπης Στόκας και ο Φίλιππος Πλιάτσικας έκαναν μια αναδρομή στη διαδρομή του συγκροτήματος. Η συζήτηση επεκτάθηκε στη σχέση τους με το κοινό, στην αρνητική κριτική που έχουν αντιμετωπίσει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι βιώνουν σήμερα την παρουσία τους στη σκηνή.

Ο Μπάμπης Στόκας ξεκαθάρισε ότι αυτό που εξακολουθεί να έχει σημασία για το συγκρότημα είναι η χαρά που αντλεί από τη μουσική και τις ζωντανές εμφανίσεις, χωρίς να προβληματίζεται ιδιαίτερα για όσους ενδεχομένως βρίσκονται στο ακροατήριο χωρίς να είναι φίλοι των Πυξ Λαξ.

«Σε εμάς έρχονται καλοί άνθρωποι. Σίγουρα σε μια συναυλία έρχονται και κάποιοι που τους τραβάνε κάποιοι άλλοι, με το ζόρι ή για άλλους σπουδαίους λόγους. Τους καταλαβαίνω. Αλλά δεν μας απασχολεί αυτό. Τώρα το πώς θα το δει αυτός… Εμείς πάντως περνάμε καλά. Παίζουμε γιατί γουστάρουμε να παίξουμε. Γιατί αν δεν γουστάραμε πια, δεν θα παίζαμε. Μας κάνει καλό αυτό που είπε ο Φίλιππος πριν. Τώρα, τα ψυχολογικά του καθενός, τι να πούμε;», είπε ο Μπάμπης Στόκας.

Η κουβέντα έφτασε και στον χρόνο που έχει μεσολαβήσει από τα πρώτα χρόνια της μπάντας μέχρι σήμερα, με τον Φίλιππο Πλιάτσικα να αντιμετωπίζει το ζήτημα με χαρακτηριστική απλότητα: «Ευτυχώς εμείς ήμασταν χύμα πάντα».

Στη συνέχεια, ο Μπάμπης Στόκας έστρεψε τη συζήτηση στην ευκολία με την οποία, όπως εκτιμά, διατυπώνονται αρνητικές κρίσεις στην Ελλάδα. Επισήμανε ιδιαίτερα την τάση ανθρώπων να υιοθετούν απόλυτες απόψεις για πρόσωπα και καταστάσεις που στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουν.

«Σαν λαός είμαστε πιο εύκολοι στην κακία. Ανέκαθεν υπήρχε. Εμείς το έχουμε λίγο παραπάνω. Δηλαδή έχω βάλει χέρι σε πάρα πολλούς γνωστούς μου που μιλάνε συνήθως απόλυτα. Το έχουν κάνει κάποια στιγμή αυτά. Για κάτι που δεν ξέρουνε καν. Και επειδή το άκουσαν από κάποιον, τον βρίζουνε. Και του λες “τον ξέρεις τον άνθρωπο;”. “Όχι”. Ε, είσαι βλάκας. Δηλαδή είναι αυτά. Είναι ο λαός μας αυτός. Καλά, εμείς ακούμε συνέχεια», ανέφερε.

Η συνεργασία με τον Βασίλη Καρρά και οι αντιδράσεις

Στο τραπέζι μπήκε και μια από τις συνεργασίες των Πυξ Λαξ που είχε συζητηθεί ιδιαίτερα στο παρελθόν, εκείνη με τον Βασίλη Καρρά. Οι δύο μουσικοί θυμήθηκαν ότι στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η προσπάθειά τους να φέρουν κοντά διαφορετικά μουσικά είδη αντιμετωπίστηκε με έντονη δυσπιστία από ένα μέρος του κοινού.

Ο Φίλιππος Πλιάτσικας σημείωσε ότι εκείνο που τότε φαινόταν παράταιρο σε αρκετούς, με την πάροδο των ετών έγινε πολύ πιο συνηθισμένο στην ελληνική μουσική σκηνή.

«Εμείς τότε, στις αρχές της δεκαετίας του ’90, το λέμε και στις συναυλίες αυτό, προσπαθήσαμε να παντρέψουμε αυτά που αγαπάμε: τη ροκ μουσική, τη λαϊκή και την παραδοσιακή. Ακούσαμε τα συγχωριανά μας. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, είδες πώς αυτό όμως ρέει σαν νεράκι; Όχι μόνο σε εμάς. Τόσοι καλλιτέχνες που παίζουν αυτόν τον ήχο και θεωρείται πολύ φυσιολογικό και πολύ υγιές», είπε ο Φίλιππος Πλιάτσικας.

Από την πλευρά του, ο Μπάμπης Στόκας θυμήθηκε χαρακτηριστικά μία από τις αντιδράσεις που άκουγαν εκείνη την εποχή: «Αφού είσαι ροκ, ας πούμε, τι δουλειά έχεις εκεί;».

Ο Φίλιππος Πλιάτσικας απέδωσε αυτές τις αντιδράσεις στους αυστηρούς διαχωρισμούς που επικρατούσαν τότε, επισημαίνοντας ότι ανάλογες αντιλήψεις δεν περιορίζονται στον χώρο της μουσικής.

«Ήταν τα στεγανά, οι περιχαρακώσεις, οι δογματισμοί, όλα αυτά που υπάρχουν και σε άλλα επίπεδα. Δεν είναι μόνο στη μουσική», κατέληξε ο Φίλιππος Πλιάτσικας.