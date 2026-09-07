Τέσσερις περιπτώσεις ληστειών, από τις οποίες οι τρεις τετελεσμένες και η μία σε απόπειρα, εξιχνιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού για ληστείες κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένες και σε απόπειρα, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι ληστείες σημειώθηκαν τον Μάρτιο του 2026 σε καταστήματα καφέ και ψιλικών σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Ο άνδρας φέρεται να εισερχόταν στα καταστήματα και, απειλώντας τους υπαλλήλους με αιχμηρό αντικείμενο, να αφαιρούσε χρήματα από τα ταμεία. Από τις τρεις ολοκληρωμένες ληστείες φέρεται να απέσπασε συνολικά 4.170 ευρώ, ενώ σε ακόμη μία περίπτωση η απόπειρά του δεν ολοκληρώθηκε.

Ο φερόμενος δράστης βρίσκεται ήδη προσωρινά κρατούμενος σε σωφρονιστικό κατάστημα για άλλη υπόθεση, η οποία αφορά ληστεία και διακεκριμένες κλοπές.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από τις αστυνομικές αρχές υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, η οποία θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση της υπόθεσης.