Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς δεν θα εμφανιστούν τελικά μαζί στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, καθώς η προγραμματισμένη συναυλία τους για το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου ακυρώθηκε.

Την εξέλιξη έκανε γνωστή η Καίτη Γαρμπή μέσα από τα social media, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη εμφάνιση. Στο μήνυμά της προς το κοινό εξήγησε ότι για τη συγκεκριμένη βραδιά οι δύο καλλιτέχνες είχαν σχεδιάσει ένα ιδιαίτερο live, όμως η προετοιμασία δεν προχώρησε όπως είχαν υπολογίσει.

Η ίδια ζήτησε συγγνώμη από όσους περίμεναν να τους δουν επί σκηνής και εξήγησε τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση για την ακύρωση.

«Αγαπημένοι μας,

ο Διονύσης κι εγώ ζητάμε ένα μεγάλο συγνώμη γιατί δεν μιλήσαμε αμέσως για την ακύρωση της συναυλίας.

Για τη συγκεκριμένη βραδιά και για να γιορτάσουμε το τελευταίο μας live μαζί,

ετοιμάζαμε κάτι πολύ μεγάλο. Δυστυχώς όμως οι συνθήκες και η ροή της προετοιμασίας δεν μας βγήκαν όπως υπολογίζαμε και εντέλει οι πιθανότητες να υλοποιήσουμε αυτό που ονειρευόμαστε ήταν ελάχιστες.

Έτσι πήραμε την απόφαση να κάνουμε ένα βήμα πίσω…»

Η Καίτη Γαρμπή ανέφερε ακόμη ότι οι δυο τους θέλουν να συναντηθούν ξανά με το κοινό τους υπό διαφορετικές συνθήκες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας κοινής εμφάνισης.

«Δίνουμε υπόσχεση πως θα ξαναβρεθούμε με τον τρόπο που μας πρέπει, σε συνθήκες που θα μας επιτρέψουν να γίνουμε μια αγκαλιά και μια φωνή όλοι μαζί, όπως ξέρουμε να κάνουμε!

Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ, στα εύκολα και στα δύσκολα. Σας αγαπάμε! Διονύσης, Καίτη»

Με αυτό το μήνυμα ολοκλήρωσε την ανακοίνωσή της για τη συναυλία στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, η οποία είχε προγραμματιστεί για το βράδυ της Δευτέρας.