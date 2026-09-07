Παίκτης του Ατρομήτου και επίσημα είναι πλέον ο Χουάν Περέα. Ο 26χρονος επιθετικός ο οποίος έχει αγωνιστεί σε Παναθηναϊκό, Βόλο και ΠΑΣ Γιάννινα, υπέγραψε συμβόλαιο για δύο χρόνια με τους Περιστεριώτες.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ατρόμητος:

«Παίκτης της ομάδας μας για τα επόμενα δύο χρόνια είναι με κάθε επισημότητα ο Χουάν Περέα! Υπέγραψε, πήρε το «9», φωτογραφήθηκε με το Αστέρι στο στήθος και είναι έτοιμος να βοηθήσει άμεσα το σύνολο του Ντούσαν Κέρκεζ. Δήλωσε ενθουσιασμένος που θα είναι κάτοικος Περιστερίου και ανυπομονεί για το ντεμπούτο του με τον Ατρόμητό μας!

Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε μία μεταγραφική κίνηση που ήθελε και χρειαζόταν, καθώς ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τον Χουάν Περέα, ο οποίος θα είναι κάτοικος Περιστερίου για την επόμενη διετία, με ελεύθερη μεταγραφή!

Ο 26χρονος Κολομβιανός επιθετικός επιστρέφει στην Ελλάδα, έχοντας ήδη αγωνιστεί στη χώρα μας με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, του Βόλου και τους ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με άπαντες να θυμόμαστε τη μεταγραφή στην Στουτγκάρδη.

Ο Πέρεα αποτελεί έναν ποδοσφαιριστή με ταχύτητα και δύναμη, έχοντας τη δυνατότητα να αγωνιστεί τόσο στην κορυφή της επίθεσης, όσο και στα άκρα. Ένας παίκτης που ήθελε ο Ντούσαν Κέρκεζ και πλέον, τον προσθέτει με κάθε επισημότητα στη «φαρέτρα» του.

Προέρχεται από τρία παιχνίδια στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, πραγματοποίησε κανονικά το βασικό στάδιο προετοιμασίας του με τη Ζυρίχη και αγωνίστηκε σε πέντε φιλικές συναντήσεις της, προτού καταγράψει δύο ματς πρωταθλήματος Ελβετίας και ένα Κυπέλλου.

Ο Χουάν Πέρεα υπέγραψε το συμβόλαιό του, πήρε το «9» και αποτελεί πλέον μέλος της οικογένειας του Ατρομήτου».

Μετά το διαδικαστικό κομμάτι, τις εργομετρικές εξετάσεις και τις υπογραφές, ο Περέα δήλωσε:

«Πρώτα από όλα, θέλω να πω πως είμαι απόλυτα ευχαριστημένος. Με τη διοίκηση, τον προπονητή, τον κ. Αγγελόπουλο, με όλους, γιατί έκαναν όλα αυτά που μπορούσαν για να είμαι σήμερα εδώ.

Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ξέρω πως ο Ατρόμητος είναι μία ομάδα που πάντα δούλευε πολύ καλά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για εμένα. Είναι ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα μου».

Τι σε έκανε να πεις το «ναι», Χουάν; «Το project συνολικά. Ο κ. Αγγελόπουλος, όσα μου παρουσίασε, η ιδέα του προπονητή μας. Είμαι έτοιμος και είμαι πολύ χαρούμενος».

Πώς αισθάνεσαι που επέστρεψες στην Ελλάδα; «Είμαι πολύ χαρούμενος που γύρισα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι το δεύτερο σπίτι μου. Έτσι αισθάνομαι. Θα είμαι πολύ κοντά στον γιο μου, που είναι ό,τι καλύτερο στη ζωή μου. Ελλάδα και Αθήνα είναι φανταστικά για εμένα».

Ποιες είναι οι πρώτες σου εντυπώσεις από τις εγκαταστάσεις της ομάδας μας; «Αρχικά, πρέπει να πω πως έχετε top level προπονητικό κέντρο. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα αυτό. Βλέπω μία οικογένεια, μία ομάδα που δουλεύει όλη μαζί και θέλω να είμαι μέρος της».

Τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στον κόσμο της ομάδας; «Είναι πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε όλοι. Είμαι έτοιμος, έχω όρεξη, είμαι εδώ για να βοηθήσω, να προσφέρω. Πάμε όλοι μαζί, να κάνουμε κάτι μεγάλο».