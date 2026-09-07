Το Grindr, η αμερικανικής ιδιοκτησίας δημοφιλής πλατφόρμα γνωριμιών, θα καταβάλει 26 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας (35 εκατομμύρια δολάρια) για να διευθετήσει μια αγωγή που υποβλήθηκε από χιλιάδες χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η εφαρμογή γνωριμιών μοιράστηκε εξαιρετικά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης, σε ορισμένες περιπτώσεις, της κατάστασης HIV, με διαφημιστικές εταιρείες.



Ο συμβιβασμός βάζει τέλος σε μια διετή δικαστική διαμάχη, αφού η αγγλική δικηγορική εταιρεία Austen Hays κατέθεσε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας και της Ουαλίας τον Απρίλιο του 2024 εκ μέρους χρηστών του Grindr, επικαλούμενη παραβιάσεις της βρετανικής νομοθεσίας περί ιδιωτικότητας για μια περίοδο έως τις αρχές του 2020.



Η δικηγορική εταιρεία του Λονδίνου εκπροσώπησε 12.000 άτομα, τα οποία θα λάβουν μέση αποζημίωση 2.167 λιρών το καθένα, εάν τα 26 εκατομμύρια λίρες κατανεμηθούν ισόποσα. Το Grindr ιδρύθηκε το 2009 για να διευκολύνει τον συντονισμό συναντήσεων για γκέι άνδρες.



Τώρα ισχυρίζεται ότι είναι η μεγαλύτερη εφαρμογή γνωριμιών στον κόσμο για γκέι, αμφιφυλόφιλους, τρανς και κουήρ ανθρώπους, με σχεδόν 15 εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Το Grindr ανέφερε σε κανονιστική κατάθεση στις ΗΠΑ ότι επίλυσε τη συλλογική προσφυγή στο Ηνωμένο Βασίλειο που σχετιζόταν με αυτό που περιέγραψε ως «ιστορικές πρακτικές δεδομένων πριν από το 2020», όταν το Grindr ανήκε και ελεγχόταν από τη κινεζική εταιρεία παιχνιδιών Beijing Kunlun Tech.

Η στάση της εταιρείας και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Η εταιρεία της Καλιφόρνια δήλωσε: «Ο συμβιβασμός δεν περιλαμβάνει διαπιστώσεις ή παραδοχή ευθύνης. Αν και το Grindr αμφισβητεί τους ισχυρισμούς, αναγνωρίζει και αποδέχεται τη δυσφορία και την απώλεια εμπιστοσύνης που εκφράστηκε από ορισμένους από τους χρήστες του στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την περίοδο πριν από το 2020».



Ως μέρος του συμβιβασμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Grindr συμφώνησε να καταβάλει 13 εκατομμύρια λίρες έως το τέλος αυτού του έτους και επιπλέον 13 εκατομμύρια λίρες έως το τέλος Μαρτίου 2027.



Πριν από έξι χρόνια, το Grindr πουλήθηκε στον επενδυτικό όμιλο San Vicente Acquisition έναντι 608 εκατομμυρίων δολαρίων και διόρισε νέα διοίκηση, αφού μια αμερικανική κυβερνητική επιτροπή εθνικής ασφάλειας εξέφρασε ανησυχίες ότι τα προσωπικά δεδομένα των Αμερικανών χρηστών θα μπορούσαν να προσπελαστούν και να χρησιμοποιηθούν από την κυβέρνηση της Κίνας. Το 2022, το Grindr εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης μέσω συγχώνευσης με μια SPAC σε μια συμφωνία που αποτίμησε την εφαρμογή στα 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια (1,55 δισεκατομμύρια λίρες). Τώρα αξίζει 2,65 δισεκατομμύρια δολάρια (1,96 δισεκατομμύρια λίρες).

Grindr to pay £26m to settle claims it allegedly shared users' HIV status https://t.co/MogbQd8Bsd — BBC News (UK) (@BBCNews) September 7, 2026

Η εταιρεία ανέφερε στην κατάθεση ότι είχε αναμορφώσει το πρόγραμμα ιδιωτικότητάς της από το 2020, «με έντονη εστίαση στις μοναδικές ανάγκες της κοινότητάς της». Πρόσθεσε ότι «το Grindr είναι και παραμένει ένας ασφαλής χώρος για τους χρήστες, αφοσιωμένος στη διαφάνεια, τον έλεγχο των χρηστών και τις υπεύθυνες πρακτικές δεδομένων».

Το βαρύ πρόστιμο στη Νορβηγία και οι δικαστικές αποφάσεις

Η μητρική εταιρεία της Austen Hays, Gateley, δήλωσε: «Αν και το Grindr αμφισβητεί τους ισχυρισμούς, αναγνωρίζει και αποδέχεται τη δυσφορία και την απώλεια εμπιστοσύνης που εκφράστηκε από ορισμένους από τους χρήστες του στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την περίοδο πριν από το 2020. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας εμπιστεύτηκαν αυτή την ευαίσθητη υπόθεση».



Το Grindr, με έδρα το Δυτικό Χόλιγουντ, ανακοίνωσε τον Απρίλιο του 2018 ότι θα σταματούσε να μοιράζεται την κατάσταση HIV των χρηστών με τρίτες εταιρείες μετά από αναφορά Νορβηγών ερευνητών που αποφάλυψε την κοινοποίηση δεδομένων σε δύο εταιρείες.



Το 2021 η Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Νορβηγίας επέβαλε στο Grindr πρόστιμο 65 εκατομμυρίων νορβηγικών κορωνών (4,8 εκατομμύρια λίρες) – το 10% των παγκόσμιων εσόδων του – για παραβίαση των κανόνων προστασίας δεδομένων. Το Grindr άσκησε έφεση, αλλά το Εφετείο της Νορβηγίας επικύρωσε την απόφαση και το πρόστιμο τον περασμένο Οκτώβριο, σύμφωνα με άρθρο του Guardian.



Καθώς το Grindr μοιραζόταν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του για διαφημιστικούς σκοπούς, το Εφετείο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ισχυρισμός της εταιρείας ότι «δεν πουλάμε τις προσωπικές σας πληροφορίες χρήστη σε τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς είναι σαφώς παραπλανητικός».