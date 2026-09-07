Νέα δεδομένα και σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν στην υπόθεση του βρέφους που φέρεται να δολοφονήθηκε στην Κυψέλη, λίγο πριν από την απολογία των γονέων ενώπιον του ανακριτή.

Οι ισχυρισμοί του 43χρονου και της 38χρονης παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις, ενώ την ίδια ώρα αλλάζει και η στάση τους απέναντι στον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος είχε συλληφθεί μαζί τους και μέχρι σήμερα εμφανιζόταν ως πρόσωπο που γνώριζαν για μικρότερο χρονικό διάστημα.

Ο δικηγόρος που είχε αναλάβει την υπεράσπιση του ζευγαριού αποκάλυψε ότι τελικά δεν θα εκπροσωπήσει τον 26χρονο, καθώς οι εντολείς του δεν επιθυμούν πλέον να έχει κοινή υπεράσπιση μαζί τους.

Ο 26χρονος Αφγανός φέρεται να έμενε στο σπίτι

Το νέο στοιχείο που προκαλεί ερωτήματα αφορά τον χρόνο κατά τον οποίο ο 26χρονος Αφγανός φέρεται να γνώριζε την οικογένεια. Οι γονείς του νεκρού βρέφους υποστηρίζουν πλέον ότι τον γνώριζαν από το 2022 και όχι μόνο τον τελευταίο χρόνο, όπως φέρεται να είχαν υποστηρίξει αρχικά.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα μετέφερε ο δικηγόρος τους, ο 26χρονος φέρεται να έμενε στο ίδιο σπίτι όταν πέθανε το βρέφος. «Όχι μόνο τον γνωρίζουν από εκείνο το χρονικό σημείο, αλλά και αυτός έμενε εκεί στο σπίτι. Δεν μπορώ να σας πω όμως κάτι περισσότερο», ανέφερε ο δικηγόρος.

Η αλλαγή αυτή στη στάση του ζευγαριού έρχεται λίγο πριν από την απολογία τους και αναμένεται να εξεταστεί από τις ανακριτικές Αρχές. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν οι νέοι ισχυρισμοί αποτελούν προσπάθεια να μετατοπιστούν ευθύνες ή αν οι γονείς δίνουν πλέον μια διαφορετική εκδοχή για τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο σπίτι την περίοδο του θανάτου του παιδιού.

Διαφορετική εκδοχή για τη στιγμή που πέθανε το μωρό

Οι αντιφάσεις δεν περιορίζονται στη σχέση της οικογένειας με τον 26χρονο. Ο 43χρονος υποστηρίζει ότι το βρέφος πέθανε τον Ιούνιο του 2022, περίπου στις 20:00 με 21:00, ενώ η 38χρονη τοποθετεί τον θάνατο έναν χρόνο αργότερα, το 2023.

Ο άνδρας περιγράφει ότι βρισκόταν μαζί με την οικογένεια στο τραπέζι όταν άκουσε έναν δυνατό ήχο από την κούνια. Όπως ισχυρίζεται, πλησίασε το παιδί, το οποίο είχε τα μάτια ανοιχτά αλλά δεν αντιδρούσε, και προσπάθησε να του κάνει μασάζ και τεχνητή αναπνοή.

Η 38χρονη δίνει διαφορετική περιγραφή. Υποστηρίζει ότι την ώρα που το παιδί πέθαινε δεν βρισκόταν στο σημείο και ότι το είδε νεκρό στη συνέχεια.

Παράλληλα, αναφέρει ότι το βρέφος παρουσίαζε πόνους στην κοιλιά και πυρετό, ενώ υποστηρίζει πως δεν αποκάλυψε τον θάνατό του επειδή φοβόταν ότι οι Αρχές θα της έπαιρναν τα άλλα δύο παιδιά.

«Παίρναμε μαζί μας το σώμα του παιδιού όταν μετακομίζαμε»

Ο 43χρονος έχει δώσει στις Αρχές τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν μετά την κατάρρευση του βρέφους.

Όπως υποστήριξε, προσπάθησε να το επαναφέρει κάνοντας μασάζ και τεχνητή αναπνοή, μέχρι που αντιλήφθηκε ότι δεν είχε πλέον σφυγμό.

Οι ισχυρισμοί του ζευγαριού βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, μαζί με τις καταθέσεις των παιδιών, τα ιατροδικαστικά ευρήματα και το υλικό που έχει συγκεντρωθεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει επίσης η νέα αναφορά για τον 26χρονο Αφγανό και την παρουσία του στο σπίτι της οικογένειας κατά την επίμαχη περίοδο.

Στο μικροσκόπιο οι αντιφάσεις πριν από τις απολογίες

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο σημείο, καθώς οι δύο γονείς καλούνται να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή για τον θάνατο του παιδιού τους.

Οι διαφορετικές ημερομηνίες που δίνουν για τον θάνατο του βρέφους, οι αντικρουόμενες περιγραφές για το ποιος βρισκόταν μαζί του εκείνη τη στιγμή και η νέα εκδοχή για τον 26χρονο Αφγανό δημιουργούν ένα σύνθετο σκηνικό.

Οι Αρχές καλούνται να διασταυρώσουν τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων με τα αντικειμενικά στοιχεία της δικογραφίας, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στο σπίτι της Κυψέλης και ποιος είχε γνώση ή εμπλοκή στον θάνατο του βρέφους.