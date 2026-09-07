Η Δώρα Χρυσικού διέψευσε τις αναφορές ότι αντιμετωπίζει ξανά πρόβλημα υγείας και υποβάλλεται σε θεραπεία, καταγγέλλοντας παράλληλα τη χρήση εικόνων AI και παραπλανητικών δημοσιεύσεων με το όνομα και τη φωτογραφία της.

Οι σχετικές αναρτήσεις άρχισαν να διακινούνται τις τελευταίες ημέρες σε social media και ιστοσελίδες, παρουσιάζοντας ως πραγματικό ένα υποτιθέμενο νέο πρόβλημα υγείας. Σε ορισμένες από τις εικόνες εμφανίζεται μάλιστα η Δώρα Χρυσικού χωρίς μαλλιά, με την εικόνα να παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα χημειοθεραπείας.

Η ίδια αποφάσισε να απαντήσει δημόσια μέσω Instagram, ξεκαθαρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες αναφορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Τις τελευταίες ημέρες διακινούνται στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απολύτως ψευδείς δημοσιεύσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας μου, σύμφωνα με τις οποίες δήθεν νοσώ εκ νέου και υποβάλλομαι σε νέα θεραπεία. Οι συγκεκριμένες αναφορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μάλιστα, συνοδεύονται από κατασκευασμένες ή ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες μου, οι οποίες χρησιμοποιούνται με τρόπο που δημιουργεί σκοπίμως την εντύπωση ότι πρόκειται για πρόσφατο και πραγματικό φωτογραφικό υλικό».

Η απάντηση της Δώρας Χρυσικού στις ψευδείς αναρτήσεις

Η Δώρα Χρυσικού έχει μιλήσει στο παρελθόν δημόσια για τη δική της περιπέτεια με τον καρκίνο, επιλέγοντας να μοιραστεί την εμπειρία της. Όπως διευκρινίζει τώρα, η συγκεκριμένη επιλογή δεν σημαίνει ότι επιτρέπει σε τρίτους να χρησιμοποιούν το όνομά της για τη δημιουργία ανακριβών δημοσιευμάτων.

«Στο παρελθόν επέλεξα συνειδητά να μιλήσω δημόσια για την περιπέτεια της υγείας μου, με την ελπίδα ότι η προσωπική μου εμπειρία θα μπορούσε να δώσει δύναμη και στήριξη σε άλλους ανθρώπους που νοσούν. Η επιλογή μου αυτή δεν αποτελεί και δεν θα μπορούσε να αποτελεί άδεια προς οποιονδήποτε να κατασκευάζει ψευδείς ειδήσεις για την υγεία μου ή να χρησιμοποιεί την εικόνα και το όνομά μου για τη δημιουργία παραπλανητικού περιεχομένου».

Η ηθοποιός αναφέρεται και στις συνέπειες που είχε η διάδοση των συγκεκριμένων ισχυρισμών στο προσωπικό της περιβάλλον, σημειώνοντας ότι προκλήθηκε αναστάτωση σε συγγενείς, φίλους και ανθρώπους που βρίσκονται κοντά της.

Για την υπόθεση, όπως γνωστοποίησε, έχει ήδη αναθέσει τον νομικό χειρισμό στη δικηγόρο της και ζητά από όσους έχουν δημοσιεύσει το συγκεκριμένο υλικό να το αφαιρέσουν.

«Η διασπορά αυτών των ψευδών πληροφοριών έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση όχι μόνο σε εμένα, αλλά και στην οικογένεια, στους φίλους και στους ανθρώπους του περιβάλλοντός μου, οι οποίοι αιφνιδιάστηκαν από δημοσιεύματα που παρουσιάζουν ως πραγματικό ένα ανύπαρκτο γεγονός».

Στη συνέχεια αναφέρει ότι η δικηγόρος της έχει αναλάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων της.

«Για τον λόγο αυτό έχω ήδη αναθέσει τον πλήρη νομικό χειρισμό της υπόθεσης στην πληρεξούσια δικηγόρο μου, προκειμένου να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία της προσωπικότητας, της εικόνας και των δικαιωμάτων μου».

Η Δώρα Χρυσικού απευθύνεται επίσης σε ιστοσελίδες, μέσα ενημέρωσης και λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης που έχουν αναπαράγει το επίμαχο υλικό, ζητώντας την άμεση απόσυρσή του.

«Καλώ κάθε ιστοσελίδα, μέσο ενημέρωσης, σελίδα ή λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης που έχει αναπαράγει το συγκεκριμένο ψευδές περιεχόμενο να προβεί άμεσα στην αφαίρεσή του και να απέχει από οποιαδήποτε περαιτέρω δημοσίευση ή αναπαραγωγή του».

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, προειδοποιεί ότι θα ακολουθήσει τη νομική οδό σε περίπτωση νέας δημοσίευσης ή αναπαραγωγής αντίστοιχου υλικού.

«Από τούδε και στο εξής, κάθε δημιουργία, δημοσίευση ή αναπαραγωγή αντίστοιχου ψευδούς ή παραπλανητικού περιεχομένου θα αντιμετωπίζεται με την άσκηση κάθε νόμιμου».