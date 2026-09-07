Οικονομικές απώλειες ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε έναν χρόνο αποδίδει η Κούβα στο αμερικανικό εμπάργκο, με την Αβάνα να κάνει λόγο για αρνητικό ρεκόρ και να προειδοποιεί ότι το ποσό δεν αποτυπώνει το σύνολο της επιβάρυνσης.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μπρούνο Ροδρίγκες, δήλωσε ότι η εκτίμηση αφορά το διάστημα από τον Μάρτιο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι απώλειες είναι αυξημένες κατά 7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Το ποσό αποτελεί υπολογισμό της κουβανικής κυβέρνησης για τις συνέπειες του εμπάργκο που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ από το 1962.

Τι δεν περιλαμβάνουν τα 8 δισ. δολάρια

Ο Ροδρίγκες διευκρίνισε ότι στον απολογισμό δεν έχουν συνυπολογιστεί οι ζημιές από τον ενεργειακό αποκλεισμό που, όπως ανέφερε, εφαρμόζεται από τα τέλη Ιανουαρίου.

Εκτός της εκτίμησης βρίσκονται επίσης οι συνέπειες των δευτερογενών κυρώσεων που επιβλήθηκαν τον Μάιο.

«Αυτοί οι αριθμοί δεν περιλαμβάνουν τις ζημίες που προκλήθηκαν από τον ενεργειακό αποκλεισμό», υπογράμμισε ο επικεφαλής της κουβανικής διπλωματίας, παρουσιάζοντας τα 8 δισ. δολάρια ως μέρος του συνολικού οικονομικού κόστους που καταγγέλλει η Αβάνα.

Χωρίς διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον

Την ίδια ώρα, ο Κουβανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως ανέφερε, δεν υπάρχει ούτε χρονοδιάγραμμα για μελλοντικές συνομιλίες, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει τις κυρώσεις σε βάρος της χώρας.