Μία ακόμη ασυνήθιστη και προκλητική παρέμβαση με επίκεντρο τους χάρτες και τα γεωγραφικά σύνορα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, δημοσιεύοντας στο Truth Social εικόνα στην οποία μεγάλο μέρος της Βόρειας Αμερικής εμφανίζεται καλυμμένο από την αμερικανική σημαία.

Στον χάρτη που ανήρτησε ο Αμερικανός πρόεδρος, τα χρώματα και τα σύμβολα των ΗΠΑ εκτείνονται πέρα από την αμερικανική επικράτεια, καλύπτοντας μεγάλα τμήματα του Καναδά, του Μεξικού και της Γροιλανδίας. Ο Τραμπ δεν συνόδευσε την εικόνα με κάποια εξήγηση ούτε διευκρίνισε εάν επρόκειτο για πολιτικό μήνυμα, πρόκληση ή απλώς για ακόμη μία συμβολική ανάρτηση.

Η ανάρτηση αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον επειδή δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει χάρτες, μετονομασίες και αναφορές σε εδάφη εκτός των ΗΠΑ ως μέρος της πολιτικής επικοινωνίας του, ενώ έχει εκφράσει ανοιχτά ενδιαφέρον για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Από το «Νέο Μεξικό» στη «Νέα Αμερική»

Μία ημέρα νωρίτερα, ο Τραμπ είχε προκαλέσει νέο κύκλο αντιδράσεων προωθώντας την ιδέα να αλλάξει το όνομα της αμερικανικής πολιτείας του Νέου Μεξικού σε «Νέα Αμερική» (New America).

Σε εικόνα που δημοσίευσε, η λέξη «Mexico» είχε διαγραφεί από την ονομασία «New Mexico» και είχε αντικατασταθεί από το «America». Σε μεταγενέστερη ανάρτησή του υποστήριξε ότι «πολλοί άνθρωποι» είχαν προτείνει τη συγκεκριμένη αλλαγή και χαρακτήρισε το «New America» πιο «prestigious and beautiful».

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη διαδικασία για αλλαγή της ονομασίας της πολιτείας. Επιπλέον, σύμφωνα με το Reuters, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν διαθέτει την εξουσία να αλλάξει μονομερώς το όνομα μιας πολιτείας, καθώς πρόκειται για ζήτημα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ίδιας της πολιτείας.

«Είμαστε Νεομεξικανοί. Τελεία»

Η κίνηση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από πολιτικούς του Νέου Μεξικού. Η κυβερνήτης Μισέλ Λούτζαν Γκρίσαμ απέρριψε την ιδέα, τονίζοντας ότι το όνομα της πολιτείας «δεν είναι προς συζήτηση» και υπενθυμίζοντας ότι προϋπήρχε της ίδιας της ίδρυσης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο γερουσιαστής Μάρτιν Χάινριχ έγραψε ότι τρία πράγματα θα συνεχίσει να αποκαλεί με τα ονόματά τους: «Κόλπος του Μεξικού, λίμνη Οντάριο, Νέο Μεξικό».

Ακόμη πιο κατηγορηματική ήταν η βουλευτής Μέλανι Στάνσμπερι: «Η ονομασία της πολιτείας μας κουβαλά γενιές ιστορίας, πολιτισμού και οικογένειας. Μας ανήκει. Είμαστε Νεομεξικανοί. Τελεία». Ο βουλευτής Γκέιμπ Βάσκεζ δήλωσε από την πλευρά του ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να «διαγράψει» ούτε το Νέο Μεξικό ούτε την ιστορία και τον πολιτισμό του.

Είχε προηγηθεί η «Λίμνη Αμερική»

Η νέα διαμάχη έρχεται μετά από μια σειρά πραγματικών ή προτεινόμενων γεωγραφικών μετονομασιών από τον Τραμπ. Τον Ιανουάριο του 2025 έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ να χρησιμοποιούν την ονομασία «Κόλπος της Αμερικής» αντί για «Κόλπος του Μεξικού».

Στις 27 Αυγούστου 2026 προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, υπογράφοντας εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο έδωσε εντολή στις αμερικανικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες να χρησιμοποιούν την ονομασία «Lake America» αντί «Lake Ontario». Η εντολή αφορά την ονομασία που χρησιμοποιεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ και δεν μπορεί φυσικά να υποχρεώσει τον Καναδά να εγκαταλείψει την ονομασία Lake Ontario.

Και στο βάθος η Γροιλανδία

Πολιτικά, το πιο ευαίσθητο στοιχείο της νέας εικόνας είναι η παρουσία της Γροιλανδίας κάτω από την αμερικανική σημαία. Σε αντίθεση με τις συμβολικές συζητήσεις περί ονομάτων, η Γροιλανδία αποτελεί πραγματικό αντικείμενο γεωπολιτικού ενδιαφέροντος για τον Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι ο έλεγχός της είναι σημαντικός για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Η Γροιλανδία είναι αυτοδιοικούμενη περιοχή του Βασιλείου της Δανίας και οι κατά καιρούς αμερικανικές τοποθετήσεις έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στην Κοπεγχάγη όσο και στο Νουούκ.

Ο τελευταίος χάρτης δεν αποτελεί από μόνος του επίσημη εδαφική διεκδίκηση και ο Τραμπ δεν εξήγησε τι ακριβώς ήθελε να υποδηλώσει. Η δημοσίευσή του, όμως, μαζί με τη «Νέα Αμερική», τη «Λίμνη Αμερική» και τις επανειλημμένες αναφορές στη Γροιλανδία, εντάσσεται πλέον σε ένα σαφές μοτίβο πολιτικής επικοινωνίας του Αμερικανού προέδρου, στο οποίο τα σύνορα και οι γεωγραφικές ονομασίες χρησιμοποιούνται συστηματικά για να προκαλέσουν πολιτικές και διπλωματικές αντιδράσεις.