Την ξέφρενη πορεία ενός αυτοκινήτου στην Πάρο, που κατέληξε μέσα σε πάρκινγκ ενοικιαζόμενων δωματίων στην Πούντα, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Το βίντεο-ντοκουμέντο, που εξασφάλισε αποκλειστικά το MEGA, καταγράφει καρέ-καρέ την τρελή πορεία του οχήματος τα ξημερώματα της Κυριακής.

Η οδηγός κινείται με μεγάλη ταχύτητα και, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, καταλήγει στο πάρκινγκ της επιχείρησης. Το αυτοκίνητο παρασύρει ό,τι βρίσκει μπροστά του, διαλύει την πέργκολα και στη συνέχεια προσκρούει πάνω σε σταθμευμένο ενοικιαζόμενο Ι.Χ.

Το όχημα σταματά τελικά πάνω στον τοίχο της επιχείρησης.

Κοίταξε γύρω της και στη συνέχεια έφυγε

Το πιο χαρακτηριστικό σημείο του βίντεο έρχεται αμέσως μετά τη σύγκρουση.

Η οδηγός φαίνεται να ελέγχει δεξιά και αριστερά, προκειμένου να διαπιστώσει αν κάποιος έχει αντιληφθεί τι έχει συμβεί. Όταν διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει κάποιος στο σημείο, βάζει όπισθεν και απομακρύνεται με το αυτοκίνητό της.

Το βιντεοληπτικό υλικό βρίσκεται ήδη στα χέρια της Αστυνομίας, η οποία έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την ταυτοποίηση της οδηγού. Οι Αρχές εξετάζουν τα αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο η οδηγός να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά και το ενδεχόμενο να την πήρε ο ύπνος ενώ βρισκόταν στο τιμόνι.

Η ταυτοποίηση της οδηγού θεωρείται πλέον θέμα χρόνου, καθώς οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή τους το υλικό από την κάμερα ασφαλείας.